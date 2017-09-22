Страсти по «Матильде» в Молдове: Покажут ли у нас резонансный фильм Алексея Учителя, и как поступит митрополия

Примерно через месяц, 26 октября, на российские экраны выйдет фильм «Матильда». Он рассказывает о взаимоотношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс, периодически звучат призывы к ее запрету.

Интерес к фильму довольно высок и в Молдове. Чтобы выяснить, будет ли картина показана в республике, мы связались с представителями сети кинотеатров PATRIA и получили два разных ответа.

Один из комментариев был лаконичен и категоричен: «Прокат данного фильма не планируется». Другой, раскрывающий вопрос с несколько иной стороны, дал нам администратор одного из кинотеатров.

- Я проверил информацию, - сказал он. - Есть еще вопросы по этому фильму. Были некоторые запреты...

- Где, в Молдове?

- Точно не знаю. Возможно, ближе к премьере, через две недели, мы сможем дать определенный ответ.

О каких ограничениях в Молдове может идти речь? Неужто церковь обращалась к сети кинотеатров с требованиями не показывать киноленту? Этот вопрос мы задали пресс-секретарю молдавской митрополии Вадиму Кейбашу.

- Фильм «Матильда»? - заявил он корренспонденту «Комсомольской правды» в Молдове. - Нет, никаких мер по этому поводу мы не предпринимали. Так что говорить об этом пока рано. Но в таких вопросах, конечно, надо быть очень деликатными. И тщательно разобраться в вопросе. Может, выступим с рекомендацией о запрете проката, а может - нет.