Узурпация власти: часть особых полномочий Додона депутаты парламентского большинства передали Канду

Парламент преодолел вето президента, повторно проголосовав за отклоненные им законы. Депутаты от правящей коалиции приняли в четверг повторно ряд законов, возвращенных президентом Игорем Додоном в парламент после их принятия в ходе весенне-летней сессии.

Среди отвергнутых и принятых повторно законов - законы о борьбе с терроризмом, о реформе академии наук, об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс, о государственных наградах. Проголосовало 55 депутатов от правящей коалиции.

Закон о борьбе с терроризмом, в частности, предусматривает сокращение полномочий президента в области борьбы с терроризмом и управления соответствующими структурами, в том числе - службой информации и безопасности. Часть полномочий главы государства переходит к председателю парламента.

Спикер Андриан Канду выразил удовлетворение «оперативной работой парламента» и сказал, что законы будут повторно отправлены президенту, и тот будет обязан их промульгировать.

Cпециальное заседание бойкотировали депутаты всех фракций, за исключением депутатов правящей коалиции. Оппозиция заявила, что при его созыве нарушен закон, а ДПМ узурпировала власть. Канду в ответ сослался на «европейских партнеров», с которым якобы согласовано все, что направлено на выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.

Слово «узурпация» в тот день звучало многократно из разных уст. Депутат от ПСРМ Влад Батрынча сообщил на брифинге в парламенте, что фракция покинула зал заседания в знак протеста против действий спикера, который узурпировал законодательный орган и от своего имени говорит за весь парламент. Социалисты предлагали заслушать аргументы представителя президента Максима Лебединского по каждому из законов, отклоненных главой государства. Предполагалось, что юрист выйдет к центральной трибуне и изложит позицию президента. «Мы также хотели высказать аргументы по каждому закону, - сказал Батрынча. - Хотели показать депутатам, что законы приняты в спешке и представляют опасность. Однако нам не удалось это сделать».

В частности, депутаты повторно приняли закон, по которому НАРЭ сможет самостоятельно устанавливать зарплаты для своих сотрудников. «Похоже, 60 тысяч лей им уже мало они хотят 160 тысяч», - предположил Батрынча. Разблокирован также закон, цель которого - ликвидация академии наук и захват ее огромных активов: зданий и земли. Дан ход изменениям в Трудовой кодекс о сокращении на два года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Также работодатели получат право в одностороннем порядке расторгать трудовой договор с лицами, достигшими пенсионного возраста. Протолкнули и закон о талонах на питание, скрывающий схему масштабного уклонения от уплаты налогов (с этим согласились профильная парламентская комиссия, министерства, эксперты).

Игорь Додон также заявил об узурпации и возможности привлечения Канду к уголовной ответственности за это. С ним согласна фракция коммунистов, в заявлении которой действия ДПМ также оцениваются как узурпация. В нем говорится, что экстренное заседание «несостоятельно ни по форме, ни по способу созыва, ни по сути большинства предлагаемых к рассмотрению вопросов» и является очередным доказательством «узурпации государственной власти, издевательства над парламентаризмом, институтами власти и остатками демократии».

«Законопроекты, не промульгированные Додоном, приняты парламентским большинством Демпартии механически, без серьезного обсуждения, рассмотрения и принятия предложений оппозиции, - говорится в документе. - Поправки и замечания ПКРМ проигнорированы, не рассматривались ни в комиссиях, ни в ходе пленарного заседания… Фракция ПКРМ не намерена участвовать в очередной серии этой оперетты и призывает все молдавское общество, всех зарубежных партнеров, как на Западе, так и на Востоке, не поддаваться обману».

Накануне член постоянного бюро законодательного органа, лидер фракции ПКРМ Инна Шупак заявила: «Демпартия наглым образом подменила собой парламентские органы». Она сообщила, что узнала о дате о дате проведения заседания из прессы. «Совсем уж наглым выглядит то, что г-н Канду решил объявить эту новость не в парламентском зале для пресс-конференций, а в офисе своей партии», - сказал Шупак и напомнила, что, согласно статье 13 регламента парламента, дата созыва пленарных заседаний входит в компетенцию постоянного бюро: «Не в компетенцию председателя парламента и даже не в компетенцию гражданина, вещающего из офиса Демпартии. Мелочь. Но благодаря сотням таких мелочей и существует захваченное государство Молдова».

Олег ВОЛКОВ