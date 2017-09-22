Внепарламенсткая партия, численность которой невероятно возросла!

Народно-демократическая партия Молдовы (НДПМ), председателем которой является Валерий Пасат, указала невероятный рост численности членов партии, — говорится в анализе, проведенном порталом ТРИБУНА.

В ходе анализа финансовых отчетов партий, опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), было установлено, что в течение двух лет, численность НДПМ возросла с 9 тыс. до более 24 тыс. членов.

Таким образом, в 2015 году партия указала, что ее численность составляет 9 тыс. членов. Эти данные были получены ЦИК 25 марта 2016 года.

Позже, в отчете за первое полугодие 2016 года, поступившим в ЦИК 30 сентября 2016 года, было указано, что численность партии составляет 8 700 человек, а в отчете за 2016 год в партии уже было 24 315 членов. Эти данные поступили в ЦИК 6 июня 2017 года.

Отметим, что в отчете за первое полугодие текущего года, который поступил в ЦИК 27 июля 2017 года, указано то же количество членов партии – 24 315 человек.

ТРИБУНА напоминает: НДПМ была зарегистрирована 14 февраля 2006 года. С тех пор партия приняла участие во всеобщих местных выборах 2007 года, в парламентских выборах 2010 года и в местных выборах 2011 года, но каждый раз получала скромное количество голосов избирателей.

Андриана Кептине