Carla’s Dreams о невидимой стороне своей жизни (VIDEO-Clip: Carla’s Dreams vs Igor Cuciuc 2017)

Чем больше разговариваешь с ними, тем больше осознаешь, как мало их знаешь.

Таинственность продолжается... Сложно провести интервью с человеком, о котором мало что известно, но еще сложнее разговаривать с человеком, которому не можешь взглянуть в глаза, поскольку гармония образа состоит в том, как глаза ассоциируются с остальной частью лица. В его случае лицо – это постоянная маска, некоторые сказали бы даже – произведение искусства. Однако мы обнаружили, что его броня касается не только внешнего облика. Солист Carla's Dreams остается скрытным, когда говорит о себе, о том, кто скрывается за противоречивым макияжем. Вот каким он предстает перед нами теперь, пишет NOI.md со ссылкой на okmagazine.ro.

Как ты решился построить карьеру, скрывая свое лицо?

- Это всего лишь удачное появление в отсутствии любой запланированной конструкции.

Сколько и, в частности, кто из твоего окружения знает, кем ты являешься на самом деле с или без макияжа?

- Это достаточный, не слишком широкий круг людей.

Кто из самых близких тебе людей не знает, что ты Carla's?

- Было бы ошибкой называть какие-то имена, но признаюсь, что есть несколько человек, которые в определенный момент очень удивятся, и хочу попросить у них прощение за последующую «моральную травму».

Как семья относится к твоему успеху?

- Семья реагирует на любой успех, неважно, в какой сфере происходит. И я считаю, что это нормально.

Дает ли какие-то преимущества тот факт, что ты можешь быть то знаменитым, то оставаться неузнанным? Когда ты впервые почувствовал удовлетворение от популярности, и когда последний раз почувствовал себя хорошо от того, что ты неузнаваем?

- Определенной степенью популярности пользуется мой персонаж и ни в коем случае не я лично, а радость от нормальной жизни кажется еще больше, возможно, благодаря росту, осознанию отрицательных сторон публичной жизни, росту, который является результатом общения с некоторыми из моих коллег.

Чем бы ты занимался в жизни, если бы с музыкой не получилось?

- Понятия не имею, несомненно, любое мое предположение сейчас является неважным и ложным по определению. Поскольку мы говорим о прошлом, используя настоящие инструменты и сознание.

Когда и как ты решил, что это необходимо сделать в жизни?

- Музыка не была и не является для меня жизненной целью. Я считаю, что в жизни можно найти более возвышенные цели, однако это не означает, что результаты, полученные совместно с командой CsD, нас не радуют.