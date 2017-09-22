Майя Санду не исключает, что может баллотироваться на должность примара столицы

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду не исключает, что может баллотироваться на должность примара муниципия Кишинэу. Об этом Майя Санду заявила в ходе передачи „În PROfunzime” на телеканале PROTV Chişinău, передает IPN.

„Мы обсудим это в команде, и посмотрим. У меня нет таких планов, но и на 100% не исключаю это. Посмотрим, что больше всего нам подходит”, - заявила Майя Санду.

Кроме того, лидер ПДС считает, что референдум по отставке примара Дорина Киртоакэ, инициированный Партией социалистов, нужно бойкотировать. „Для того чтобы избежать дополнительных расходов, скорее всего нынешний мэр должен подать в отставку и должны быть организованы местные выборы, но не так, как хочет Додон и Плахотнюк, играясь в референдум”, - сказала Майя Санду.

Что касается парламентских выборов следующего года, Майя Санду отметила, что будет участвовать в выборах в определенном партнерстве с Партией „Платформа достоинство и правда”.