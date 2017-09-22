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Политика
Ренато Усатый: Чиновник, уличенный в продаже документов Интерпола, готовится возглавить СИБ
22.09.2017

Нынешний глава пограничной полиции Фредолин Лекарь является кандидатом на должность директора службы информации и безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала TV8 мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Как заявил Усатый, кандидатура Лекаря на должность главы СИБ, активно продвигается США, которые, по утверждению политика, «поставили четкую задачу, а Плахотнюк сопротивляется». По мнению Усатого, «именно поэтому американцы и не «сливают» сегодня Плахотнюка», пока не будет назначен главой СИБа лояльный им человек.    

Фредолин Лекарь известен, тем, что его имя фигурировало в обнародованных в июне документах, свидетельствующих о деятельности международной организованной преступной группировки по возбуждению/закрытию уголовных дел и контролю над Интерполом.

В частности, конфиденциальные документы Интерпола времен, когда Лекарь был главой Национального бюро Интерпола Молдовы, была предоставлена находящемуся в розыске «черному банкиру» Горбунцову. Также, согласно переписке. За солидную взятку в сумме не менее 100 тысяч долларов обеспечивалось полное снятие Горбунцова из международного розыска.

Известно, что организаторами этой группировки являются двое россиян, которые, находясь в России, за взятки  контролировали деятельность не только главы НБ Интерпола Фредолина Лекаря, но и таких высокопоставленных лиц в Молдове, как генпрокурор Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с оргпреступностью Виталий Бусуйок.

Мандат нынешнего директора СИБ Михая Балана истекает 25 октября 2017 года.


 
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