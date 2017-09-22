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Политика
Отстранённый от должности мэр Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом
22.09.2017

Отстранённый от должности мэр Дорин Киртоакэ останется под домашним арестом. На следующей неделе Кишинёвская Апелляционная палата разберёт ходатайство защиты, которая настаивает на пересмотре меры пресечения.

Запрос должны были изучить накануне, но заседание перенесли из-за отсутствия в уголовном деле некоторых документов. 11 сентября Кишиневский суд продлил домашний арест Киртоакэ ещё на 30 суток. Он проходит по делу о платных парковках.

Киртоакэ обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Это дело уже находится в суде. Кроме того, Киртоакэ является фигурантом другого уголовного дела, по которому его обвиняют в превышении служебных полномочий.  


 
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