Киркэ: Экономика Республики Молдова находится в затишье

Экономика Республики Молдова находится в затишье. Стабилизация наступила после периода кризисов и серьёзного спада для национальной экономики.

Об этом заявил директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, в настоящее время объем депозитов в банках в два раза превышает объем кредитов, и это означает, что банки полны ликвидности, но нет экономических проектов, в которых можно было бы инвестировать. „И вернулся основной источник экономического роста - денежные переводы после стагнации в Российской Федерации и переориентации некоторых мигрантов в страны Европейского союза. Эта динамика началась в середине прошлого года, и традиционно август является кульминацией, когда был зарегистрирован и рекорд – 178 млн. долларов”, - сказал эксперт в области экономики.

Ссылаясь на кредит, предлагаемый Румынией Республике Молдова, аналитик Виктор Гурэу сказал, что если в 2016 году транш в 60 миллионов был как братская помощь, оказанная Молдове, то на данный момент, третий транш из этого кредита является больше поддержкой для возможного скачка национальной экономики, в случае, если управление процессами будет правильным и последовательным, и в рамках прагматичной стратегии развития.

В то же время, Виктор Гурэу заявил, что есть позитивные сигналы не только в отношении улучшения экономической ситуации в стране, но и в отношении уровня восприятия граждан.

По его словам, в настоящее время объем депозитов в банках в два раза превышает объем кредитов, и это означает, что банки полны ликвидности, но нет экономических проектов, в которых можно было бы инвестировать. „И вернулся основной источник экономического роста - денежные переводы после стагнации в Российской Федерации и переориентации некоторых мигрантов в страны Европейского союза. Эта динамика началась в середине прошлого года, и традиционно август является кульминацией, когда был зарегистрирован и рекорд – 178 млн. долларов”, - сказал эксперт в области экономики.

Ссылаясь на кредит, предлагаемый Румынией Республике Молдова, аналитик Виктор Гурэу сказал, что если в 2016 году транш в 60 миллионов был как братская помощь, оказанная Молдове, то на данный момент, третий транш из этого кредита является больше поддержкой для возможного скачка национальной экономики, в случае, если управление процессами будет правильным и последовательным, и в рамках прагматичной стратегии развития.

В то же время, Виктор Гурэу заявил, что есть позитивные сигналы не только в отношении улучшения экономической ситуации в стране, но и в отношении уровня восприятия граждан.