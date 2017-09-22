Что сказал Канду о первом транше макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы?

Молдова рассчитывает получить от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи в декабре 2017 г., его размер может составить 30 млн. или 33 млн. евро.

Об этом журналистам сообщил председатель парламента Молдовы Андриан Канду, отметив, что для получения первой порции денег из общего объема одобренной ранее ЕС макрофинансовой помощи для Молдовы в сумме 100 млн. евро наша страна должна выполнить 10 условий.

По словам спикера, их реализация предусмотрена второй Дорожной картой приоритетных реформ, согласованной между правительством и парламентом.

Андриан Канду сказал, что власти надеются выполнить все условия для получения денег от ЕС до конца ноября, чтобы уже в декабре получить первый транш помощи. Его точная сумма пока неизвестна. Спикер отметил, что она может составить 30 млн. евро или 33 млн. евро, в зависимости от того, что будет прописано в общем соглашении о макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы, которое пока не подписано.