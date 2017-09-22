Майя Санду вызывает на теледебаты Плахотнюка вместо Канду

Глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду отвергла предложение председателя парламента Андриана Канду встретиться в эфире одного из отечественных телеканалов и обсудить актуальные проблемы республики.

Более того, Майя Санду была бы не против, если бы вместо Канду на теледебаты пришел бы Влад Плахотнюк, так как именно он, по ее мнению, отвественен за происходящее в стране.

"Андриан Канду - просто пресс-секретарь. Пусть на дебаты приходит Влад Плахотнюк. Программа не должна быть постановочной. Если ему хватит смелости, то он ответит на некоторые вопросы и мы поговорим о существующих проблемах", заявила Санду в эфире телепередачи на канале Pro TV, которую цитирует портал Ziarul Naţional.

В то же время, Майя Санду не потеряла самообладание после того, как Андриан Канду заявил, что у него порой бывает впечатление, будто глава PAS "с другой планеты".

"Председатель парламента полагает, что у него есть чувство юмора. У каждого свое мнение. Я же говорю, что ему следует спуститься с вертолета его "нанаша" и увидеть простых людей. Потом можно и на Луну отправляться, исследовать небесные объекты", - добавила Санду.

Напомним, что ранее, в эфире одной из отечественных телепередач, спикер парламента заявил, что был бы не против сойтись в теледебатах с Майей Санду по актуальным вопросам.