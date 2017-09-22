Президент Додон об Еуджене Стурза: «Он не сможет выполнять свои должностные обязанности»

Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил, что в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами присутствовал на военных учениях „Scutul de foc 2017”, проходящих на военной учебной базе Национальной армии в Бульбоаке, цель которых состоит в повышении уровня подготовки состава артиллерийских подразделений Национальной армии для выполнения боевых задач. Вместе с тем глава государства объявил, что не намерен принимать присягу г-на Стурза, даже если будет соответсвующее решение Конституционного Суда.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей Игорь Додон заявил, что он ознакомился с деятельностью Генерального штаба Артиллерийского батальона и командно-наблюдательного пункта Артиллерийского батальона по проведению боевых операций.

«Присутствовал при стрельбах, которые проводились военнослужащими для оценки степени подготовки артиллерийских систем, военной техники, а также оборудования связи артиллерийских подразделений. Высоко оцениваю уровень подготовки, проявленный молдавскими военнослужащими, несмотря на плачевную ситуацию, в которой находятся в настоящее время Вооруженные силы, а также Министерство обороны, благодаря евроунионистскому правлению.Необходимо модернизировать нашу армию, нужно провести реформы, чтобы армия соответствовала современным требованиям. Все это возможно лишь при условии профессионального руководства», — отметил он.

Также глава государства заявил, что как уже было заявлено ранее, во главе министерства должны стоять компетентные, аполитичные, ответственные и уравновешенные люди, способные руководить Национальной армией, соблюдающие конституционные принципы и положения действующего законодательства Республики Молдова.

«Люди, на которых и Армия, и граждане, и Верховный главнокомандующий могли бы полностью положиться. Вместе с тем, необходимо учитывать, что Республика Молдова является нейтральным государством, и мы не хотим ни с кем воевать.Кандидатура, предложенная правительством и парламентским большинством, никак не соответствует перечисленным критериям. По этой причине я не признаю Еуджена Стурза министром обороны вне зависимости от мнения правительства и парламентского большинства. Отмечу, что в соответствии с Конституцией, члены правительства вступают в право исполнения своего мандата с момента принесения присяги перед президентом Республики Молдова. Я не намерен принимать присягу г-на Стурза даже если будет соответсвующее решение Конституционного Суда, в следствии чего он не сможет выполнять свои должностные обязанности», — отметил президент.

Андриана Кептине