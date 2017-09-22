Додон: Те, кто приходят через кровь, уходят тоже через кровь

Президент Игорь Додон заявил, что правящая коалиция пытается спровоцировать дестабилизацию ситуации, чтобы отменить парламентские выборы, намеченные на конец 2018 года. Об этом он заявил в четверг вечером в ходе "прямой линии" с телезрителями канала AccentTV.

По мнению главы государства, власть делает все возможное, чтобы сорвать выборы: "Идеальный способ - спровоцировать президента. Я думаю, нас сейчас провоцируют, чтобы я вывел народ на улицы. Кровь нужна не нам, потому что, по всем опросам, мы побеждаем на следующих выборах. Кровь нужна им. Им нужна дестабилизация, чтобы отвлечь людей от своей неспособности решить проблемы. Им не нужны выборы в следующем году, потому что у них больше не будет шанса купить столько депутатов. Поэтому для них нет лучшего сценария, кроме как спровоцировать меня вывести народ на улицу. Одна-две жертвы - и вводится чрезвычайная ситуация, и выборы по Конституции проводить нельзя".

Додон призвал сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, выход на уличные протесты возможен только в двух случаях - если власть попытается снять с поста президента или же если попытается спровоцировать войну на Днестре. "Те, кто пришел к власти через кровь, в большинстве случаев уходят тоже через кровь. Я дал нынешней власти шанс уйти без крови, революций. Я дал Демпартии этот шанс. Потому что если они и дальше будут провоцировать - народ выйдет, и все это закончится. Но я не хочу выводить народ только для того, чтобы пообщаться. В Кишинев я созову народ только для последнего боя", - заявил Додон.

Он сообщил, что в воскресенье президент и поддерживающая его Партия социалистов проведут намеченные акции протеста, но не в Кишиневе, а в Бэлць, Анений Ной и Кахуле.

"Я хорошо понимаю тех, кто просит показать правительству и парламентскому большинству "кузькину мать". Но нас пытаются спровоцировать на дестабилизацию ситуации, на революцию. Это нужно им, а не нам. Мы не должны давать этим бандитам повода отменить в следующем году выборы. Если мы увидим, что дальше уже некуда, если они попытаются развязать войну на Днестре или снять президента с должности, я сам призову граждан выйти. А до тех пор мы не должны допустить дестабилизации. Мы с вами будем вместе до конца. Мы их однозначно победим, если будем вместе", - заявил Додон.

Додон заявил, что "для преодоления противостояния между президентом и правящей коалицией необходимо выиграть парламентские выборы, намеченные на конец 2018 года". По его мнению, существуют два пути преодоления противостояния между парламентским большинством и президентурой, но они сильно взаимосвязаны. Для реализации этих двух сценариев необходимо на выборах в парламент получить большинство.

"В качестве президента, помимо блокирования антинародных инициатив этого парламента, я выступил еще с многими инициативами. Но я понимаю, что этот парламент будет всё блокировать. У нас есть два варианта: либо добиться президентский формы правления, и это было бы правильнее всего. Не потому что Додон - президент, а потому что если народ выбрал лидера, то он и должен отвечать. А если не получается - необходимо получить парламентское большинство. Но оба способа связаны друг с другом", - заявил Додон.

По его словам, если люди хотят перейти к президентской форме правления, то необходимо победить на парламентских выборах: "Тогда у нас появляется шанс объединить страну, решить приднестровскую проблему, принять новую Конституцию, и в ней перейти на президентскую форму правления".

Глава государства выразил возмущение действиями парламента, который стремится всячески ограничить полномочия президента. В четверг парламент повторно принял все законы, которые были приняты в ходе весенне-летней сессии и отклонены президентом. Также был принят закон о борьбы с терроризмом: значительная часть полномочий президент в области безопасности отдана председателю парламента. По закону президент обязан промульгировать законы, за принятие которых парламент проголосовал повторно.

"Для правящей коалиции это все закончится очень плохо, нельзя играть с огнем. Я однозначно не буду промульгировать антиконституционные законы, которые направлены против интересов народа. Мы посоветуемся, как поступить, я проведу встречи с академической средой, с профсоюзам. То, что очевидно противоречит Конституции, я опротестую в Конституционном суде", - отметил президент. По его мнению, у правящей коалиции есть все рычаги для того, чтобы попытаться сместить президента с должности.

"У них есть рычаги, но они на это не пойдут, так как знают, что президент пользуется поддержкой народа. Поэтому они попытаются просто ограничивать действия президента. Однако, есть по крайней мере, три области, в которых президент должен иметь право сказать веское слово. Это - вопросы безопасности, внешняя политика и национальная армия. Эти области должен контролировать глава государства", - подчеркнул Додон.

Инфотаг