Михай Гимпу рассказал о втором уголовном деле против Дорина Киртоакэ

Возмутительно, когда для компрометации Либеральной партии и генпримара столицы изобретают дела, „шитые белыми нитками”, заявил лидер ЛП Михай Гимпу на пресс-конференции, организованной для того, чтобы дать информацию касательно второго уголовного дела против Дорина Киртоакэ, передаёт IPN.

Михай Гимпу утверждает, что Дорин Киртоакэ позволил муниципальному бюджету сэкономить около 100 миллионов леев, предоставив компенсации вместо квартир тем семьям, которых должна была обеспечить жилплощадью местная администрация. 70% из тех, кто получил деньги на жилье, являются полицейскими, а 30% – судьями.

„Сейчас вопрос заключается в том, виновен ли примар или нет. Помните слова Филата о том, что на примара столицы заведены 600 дел? Так вот, здесь идёт речь о 600 заявлениях на выделение квартир, для удовлетворения которых пришлось бы потратить более 300 миллионов леев”, - сказал Михай Гимпу, напомнив, что муниципальные власти были неоднократно оштрафованы за невыполнение постановлений суда о выделении жилплощади.

Муниципальный советник от ЛП Ион Чебану отметил, что Закон от 2005 года о полиции, прокуратуре и судебной системе закрепил за работниками этих структур право на получение жилплощади. Но лавина заявлений на выделение жилья обрушилась двумя годами позже, после того, как Дорин Киртоакэ занял пост примара столицы. Дошло до того, что на Киртоакэ были заведены административные дела за невыполнение судебных решений о выделении жилья.

Мунсоветник добавил, что вопрос о выделении квартир обсуждался муниципальными властями с Министерством финансов и Министерством юстиции, поскольку дело доходило до блокирования муниципального бюджета и наложения арестов. Таким образом, вместо жилья, в качестве компенсации, было решено выделить муниципальные деньги. В течение 2012–2016 гг. Кишинёвский муниципальный совет разрешил примару выделить на жильё свыше 160 миллионов леев, но было потрачено лишь 60 миллионов.

Ион Чебану утверждает, что все платежи осуществлялись в условиях максимальной прозрачности, будучи предусмотрены в муниципальном бюджете.