Власти Молдовы против «секондов» - привычные развалы могут стать историей

Павел Мунтян

Министерство экономики готовит серьезные запреты и ограничения, которые точно не понравятся продавцам. Где в столице еще остались самые крупные рынки и как туда добраться?

Секонд-хэнд в Молдове никогда не терял популярности. Одни отправляются туда с целью сэкономить, другие хотят найти штучный товар, которого уж точно больше ни у кого не будет, третьи мечтают отыскать что-то винтажное. Как ни крути, а без рынков не обойтись.

Но власти собираются значительно усложнить жизнь продавцам секонд-хэнда. Министерство экономики уже подготовило законопроект и представило его на публичное обсуждение.

Что изменится?

Если правительство поддержит предложение (а оно сделает это практически наверняка — об этом говорят уже не первый год), то власти станут гораздо строже следить за импортом, распространением и продажей товаров бывших в употреблении. В частности, точно запретят продавать то, что выделялось в качестве гуманитарной помощи — обычно это игрушки, одежда, гигиенические принадлежности (полотенца, белье и пр.).

Ради безопасности покупателей будет строго запрещена продажа нижнего белья, колготок, носков, одежды для детей младше 3 лет, мягких игрушек, пустышек и погремушек.

А с 1 января 2019 года продавать вещи секонд-хэнд можно будет только в специализированных магазинах или рынках.

Как власти будут это контролировать?

На сегодняшний день продажа белья, одежды для детей и бывшей в употреблении обуви и так запрещена, но продавцы не обращают на это никакого внимания.

«Мы собираемся снять запрет с реализации ношеной обуви, поскольку продажа все равно идет, а государство от этого ничего не получает. Пусть коммерсанты хотя бы платят налог на таможне, когда ввозят обувь. У нас есть обращения экономических агентов, которые готовы соблюдать закон, если он будет един для всех», - отмечает глава отделения внутренней торговли Министерства экономики и инфраструктуры Алена Урсой.

«Те, кто занимается продажей текстильных товаров, должны будут предъявить на границе сертификат, доказывающий, что вещи прошли чистку и дезинфекцию. Если экономические агенты собираются продавать вещи, которые произведены в Молдове, то они могут получить сертификат в Национальном центре общественного здоровья», - добавила Урсой.

Что теперь делать?

Во-первых, можно высказать свое мнение о проекте министерства экономики и предложить рекомендации по его улучшению, это можно сделать онлайн.

Во-вторых, не стоит откладывать в дальний ящик посещение секонд-хэндов, потому что потом будет поздно.

КСТАТИ

Где находятся самые крупные рынки.

«Золотая осень»

Где находится: Ботаника, возле магазина Green Hills.

Что можно найти: Большой выбор трикотажа, джинсов, верхней одежды.

Как добраться: Троллейбус №4. Автобус №4, 5, 19. Маршрутки №103, 119, 154, 163, 166, 175, 184, 189.

«Флакэра»

Где находится: Буюканы, возле бывшего кинотеатра «Flacara».

Что можно найти: самый большой выбор обуви и спортивной одежды, трикотажа, верхней одежды, ремней и сумок.

Как добраться: Троллейбус №3, 4, 21, 22, 27, 28. Автобус №4, 5, 19. Маршрутки №103, 119, 154, 163, 166, 175, 184, 189.

«Локомотив»

Где находится: у ж/д возкала, за мостом.

Что можно найти: есть вещи любых категорий — от запрещенного белья до курток и дубленок.

Как добраться: Троллейбус №4, 5, 8, 17, 20, 28. Автобус №3, 11, 26. Маршрутки №101, 121, 122, 124, 125, 126, 172, 174, 185.

Чеканский рынок:

Где находится: Чеканы, круг возле супермаркета Green Hills.

Что можно найти: Одежда, аксессуары, а еще ткань, которую продают на метр

Как добраться: Троллейбус №13, 16, 21, 23, 24, 26. Автобус №5, 23. Маршрутки №113, 116, 117, 121, 123, 129, 140, 151, 159, 166, 191.

Чевкарский рынок

Где находится: Старая Почта, перекресток улиц Чевкарь и Соколень.

Что можно найти: Обувь, спортивные костюмы, куртки, трикотаж, аксессуары.

Как добраться: Троллейбус №25, 26, 27. Автобус №26, 28. Маршрутки №126, 134, 162, 186, 189.

Вдобавок к этому, в городе есть много секонд-хэнд магазинов. Крупнейшие из них — это «Бочка» На Ботанике и «Mega-hand» возле Центрального рынка. Хотя и маленькие магазины могут вас удивить.