Иван Сандик: «Могу показать место в Кишиневе, где вместо щебенки под асфальтом положен стеклобой: разбили два миллиона бутылок»

В канун дня вина виноделы Молдовы оптимистично рассказывают о подъеме отрасли и росте экспорта. Между тем такого объема производства, которое было в виноградарстве и виноделии МССР, нам уже никогда не достичь. Первым ударом по этим доходам была горбачевская кампания борьбы с пьянством, вторым – введенное Россией эмбарго. О том, какие доходы приносили виноградарство и виноделие в 60-80-х года и о том, как их уничтожали, «Молдавским ведомостям» рассказал Иван Васильевич Сандик, в недавнем прошлом - председатель ассоциации производителей консервов «Speranţa-Con».

Вино продавали на розлив, водку - бутылками

- В первые послевоенные годы в Молдавии практически не было пищевой промышленности: работали три сахарных завода в Бельцах, Рыбнице и в Шолданешском районе, построенных еще при российском царе Александре I. Вино продавали на розлив, водку - в бутылках. Основные сорта винограда были местные, гибридные. Сельхозугодья в полгектара–гектар выглядели ухоженными, обязательно сажали черешню, орех, виноградные кусты привязывали к тычкам.

После войны в районных центрах и на железнодорожных станциях стали создавать винпункты - филиалы головного предприятия. Технология виноделия была простая: корзинчатый пресс, для хранения вина – бочки и железобетонные кольца, которые вмещали до 25 тонн вина. Еще недавно все это можно было видеть на старых предприятиях.

Первый молдавский бренд и первые изменения на карте виноделия

- К 60-м появилось крепленое вино «Лидия» на базе одноименного сорта черного винограда. Вино сохраняло аромат гроздей, его любили. В дни уборки особенный запах «Лидии» витал над плантациями. По сочности она уступала большинству сортов, зато сохраняла сок и и целостность виноградинок после сбора. Хотя специалисты не приветствовали большой удельный вес «Лидии» в производстве, неприхотливый сорт использовали для производства соков и крепленого вина. Ежегодно 5-6 тысяч тонн везли в Россию и Казахстан.

Винограда было много. Сам был свидетелем того, как в день отгрузили больше пяти железнодорожных составов. На базе белого винограда делали вино «Фрага». Создали институт виноделия и виноградарства, который стал разрабатывать новые хорошие сорта винограда и вина, выполнял заказы не только для Молдавии.

К 60-м годам карта сельхозугодий изменилась: появились промышленные плантации винограда. Стали уделять внимание европейским сортам, местные выкорчевывали. На винзаводы виноград стал приходить с винпунктов. Наприме, бульбокский винзвод снабжало шесть-семь винпунктов в селах Бачой, Сынжера, Мерень, в самих Бульбоках, в Пугаченах, Пугое, Джамане. Вокруг каждого винпукта развивалось виноградарство.

На базе Каларашского винно-коньячного завода к началу 70-х создали около 20 совхозов, в которых виноград стал основной культурой. Заслуга принадлежала секретарю райкома Ивану Петровичу Калину, это оценили и сделали его заведующим отделом сельского хозяйства ЦК КПМ.

Весь Каларашский район после реорганизации и превращения колхозов в совхозы начал получать государственные инвестиции. Виноград стали выращивать на шпалерах. Все это позволило собирать ежегодно в среднем около 25 тысяч тонн.

Появились экспортные марки «Романешты», «Негру де Пуркарь», «Рошу де Пуркарь» и «Фетяска», отличающиеся сложным букетом вкуса и аромата. Небольшой сегмент занимало производство вина «Ляна» с небольшим сроком хранения. Начались поставки нашего вина в социалистические страны. А оттуда, например, из ГДР, получали прекрасный «Рислинг».

Начали выпуск детских соков в стеклянной таре. Так, НПО «Варница» в Бендерах в середине 80-х в сезон перерабатывало 10 тысяч тонн сусла. Закладывали на зимнее хранение асептическим методом 10 тысяч тонн и старым классическим - еще 2 тысячи. Только одно винодельческое предприятие перерабатывало 22 тысячи тонн виноградного сусла, а для этого использовали винограда на 25 процентов больше – примерно около 30 тысяч тонн. Таких предприятий в МССР было 26.

И погода не мешала!

- Были годы, когда климатические условия не позволяли набрать даже 9 процентов спирта в вине, а были и такие, когда этот показатель достигал 27 процентов. Использовался весь материал.



Коньяк стали производить с середины 60-х, в основном трехзвездочный, бутылка стоила 3 рубля 70 копеек. Выпускали его три предприятия в Кишиневе, Тирасполе, Бельцах. Марочных коньяков было мало, но в СССР молдавский коньяк считался лучшим после армянского. Тогда же начали использовать Криковские подвалы для хранения.

Еще в 1842 году Александр I организовал в Кишиневе училище виноделия на Ботанике (улица Сармизеджетуза называлась улицей Виноделия). Первый выпуск - всего шесть виноделов. В 1966 году был последний выпуск в старом здании, училище переехало в новые корпуса в Ставченах. Выпускали технологов в области виноделия, консервирования продуктов, агрономов - виноградарей и механиков, все были специалистами высочайшего класса. Училище курировало министерством пищевой промышленности, учащиеся были на полном гособеспечении - от книг и тетрадей до носков, которые получали старосты и раздавали учащимся. Дорога в аэропорт пролегла среди виноградников и садов, там проходили практику студенты.

Бодюл и новая стратегия виноградарства

- К 70-м под руководством Ивана Ивановича Бодюла начала развиваться специализация в виноградарстве, выделили центральный и южный районы. Рос вклад науки. В Хынчешском, Унгенском, Оргеевском, Каларашском, Ниспоренском, Яловенском районах преобладало выращивание «Лидии». Вдоль Днестра стали массово выращивать еще и европейские сорта.

В каждом районе центра и юга был винзавод, возникли объединения Молдвинпром и Молдпищепром. Шел бурный рост. К середине 70-х собирали полтора миллиона тонн винограда, а концу 70-х – два миллиона тонн. Это только официально, но были другие виноградники, сбор с которых не учитывался, например, в эфиромасличной отрасли. А сколько винограда уносили с полей колхозники в ведрах?

Лучший вермут в СССР

- С 1983 года я работал в Молдавпотребсоюзе. Мы выпускали 60 процентов потребляемого в республике хлеба – ежедневно выпекали два миллиона буханок по 600 граммов. Производили консервы, колбасные изделия, разливали воду и вино.



У государства брать виноматериал нам не разрешали, через заготконторы и заготпункты мы закупали виноград у населения и сразу рассчитывались. Разливали 25-27 миллионов бутылок объемом 0,8 литра на нашем винзаводе, имели подвалы в Криково. Все отправляли по разнарядке Центросоюза - и не хватало.



Наш вермут был высочайшего класса, изготовляли его на основе экстракта трав, который получали из специализированного совхоза Центросоюза на Кавказе. Это была вытяжка из 27 трав, включая редкий девясил, иногда добавляли экстракт нашей полыни. Выпускали яблочную водку «Мэришор».

Кишинев строился на «Солнцедаре»

- Каждый год планы увеличивали. За пятилетку нужно было дать рост производства на 20-25 процентов. Рост спущенных сверху показателей не учитывал темпов выращивания лозы, подготовки специалистов, капиталовложений.



Стали завозить вино из Азербайджана и Алжира, на его основе по заказу государства винзавод Молдавпотребсоюза производил дешевое крепленое вино «Солнцедар». Оно давало 20-25 миллионов рублей в год чистой прибыли, 5-6 миллионов шло Молдавпотребсоюзу, остальное - в бюджет Кишинева, причем сразу после отгрузки вина со складов винзавода. Десятки раз Владимир Киктенко, первый секретарь кишиневского горкома КПМ, обращался с просьбой срочно отгрузить вагон вина, чтобы город получил деньги.

С чего началось уничтожение виноделия

- В середине 1985 года появились слухи о том, что объемы производства вина начнут снижать, чтобы улучшить качество, уменьшить пьянство. Мы обрадовались, разработали программу снижения производства на 10 процентов, и с ней я отправился в Центросоюз.

Свое виноделие было в шести республиках, на встречу с директором Центросоюза прибыли представители Молдавии, Латвии, республик Закавказья. Все радовались, думали – закончится прессинг, начнем работать на качество. А потом председатель Центросоюза пошел к генсеку Горбачеву. До Кремля было 6-8 минут. Через 30 минут нам сообщили, что снижение объемов производства должно составлять 25 процентов.

Мою программу снижения на 15, потом на 20 процентов в Москве не принимали. Через 10 дней, когда деньги кончились, я вернулся домой. Без решения коллегии Молдавпотребсоюза я не мог снизить производство на 25 процентов.

Больше никто не думал о качестве. В марте 1986 года началась кампания гонения руководителей отрасли.

К этому времени Молдвинпром представлял собой огромный конгломерат совхозов со своими землями, винно-коньячными заводами, учебными базами, специализированным институтом. В рамках министерства местной промышленности производили яблочную водку «Бендерская», которая прекрасно решала любые вопросы, в том числе вопросы поставки 40 тысячи тонн картофеля из Белоруссии на зиму для столицы, Тирасполя, Бендер. Завод в Кагуле, производящий «Бендерскую», закрыли, продукцию уничтожили.

На всех предприятиях уничтожали сырье, выкорчевывали виноградники. Сегодня понятно, что постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»

было частью плана уничтожения СССР. Лучшие виноделы, организаторы коньячного производства подверглись гонению. Постоянно обыскивали машину директора «Арома». Каждый день обыскивали мою машину – заместителя председателя Молдавпротребсоюза. Целью было остановить производство.

От нас требовали кормовых дрожжей, а мы производили сиропы

- Наверху приняли решение пустить все на кормовые дрожжи. Нас обязали отправить продукцию из расчета декалитр абсолютного алкоголя по 1 рублю 80 копеек в Башкирию на завод по выращиванию дрожжей. Надо было заплатить 40 копеек железной дороге за отправку 10 литров.

Я ни грамма не отправил. Мы перестали купажировать вино, стали смешивать с разными соками: вишневым, малиновым, яблочным, продавали под видом купажированных соков, в которых допускался определенный процент алкоголя для сохранность продукта. Эти алкогольные соки уваривались с сахаром до состояния сиропа, смешивались с газированной водой и выпускались в виде лимонадов и другой сладкой воды.

Меня разоблачили. Потребовали перепрофилировать предприятие и выпускать новые виды изделий. Мы разработали программы. Но затраты на производство пирожка с капустой по 5 копеек и производства бутылки вина по 1 рублю 20 копеек были несопоставимы. В середине 1985 года стоимость валовой продукции Молдавпотребсоюза составляла 50 миллионов рублей. Перекрыть эти объемы нельзя было ничем.

На «Солнцедаре» Кишинев ежегодно строил восемь с половиной домов по 144 квартиры в каждом: 20 миллионов рублей! Производство мы не останавливали, так как не представляли себе, как Кишинев откажется от этих денег. Я все думал, что политика политикой, но разберутся все же умнейшие головы в Госплане. Огромным уважением пользовался председатель Совета Министров МССР, председатель Госплана республики Владислав Кутыркин. Но ни он и никто другой этого не мог остановить, хотя в кулуарах все возмущались.

Снять, посадить, исключить

- Однажды ко мне в кабинет ворвались корреспонденты и операторы сатирического журнала «Устурич» студии «Молдова-фильм». Спрашивали, как мы перепрофилируем производство. Я пригласил начальника планового отдела, мы показали расчеты. Планировалось сделать это в течение пяти лет, но фактически никто и никогда не смог бы перевести производство на другие рельсы, не теряя доходов.

В это время другая съемочная группа снимала на заводе линии розлива вина и водки. Все это смонтировали и показали по телевидению, на республиканском и всех районных партхозактивах. Второй секретарь ЦК КПМ Виктор Ильич Смирнов распорядился - снять, исключить, посадить.

Бюро ЦК КПМ рассмотрело вопрос о выполнении на предприятиях Молдавпотребсоюза горбачевского постановления. Пригласили членов коллегии правления, в том числе и меня, а также секретаря парткома и начальника отдела кадров. За широким столом напротив меня сидел Мирча Снегур, секретарь ЦК по сельскому хозяйству. В 27 лет он уже был председателем колхоза, мы не раз встречались по производственным вопросам. Одним из заместителей председателя Молдавпотребсоюза был Илья Дмитриевич Бодур. Поставили вопрос о снятии с работы председателя Молдавпотребсоюза Пантелеймона Дмитриевича Костина, первого зама Мадана и Бодура.



Смирнов обратился с предложением ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета о лишении Бодура звания Героя Социалистического труда, полученного за посадку виноградников в Вулканештском районе. Бодура исключили из состава коллегии, лишили звания, и вскоре он умер. Во время заседания бюро Снегур, де факто второй человек в республике, не проронил ни слова.

Строить можно из стеклобоя…

- Вопрос о моем исключении из партии должна была решать парторганизация винзавода, где я состоял на учете. Все голосовали против.



Меня освободили от должности зампредседателя, исключили из состава коллегии Молдавпотребсоюза, но оставили директором винзавода. Во исполнение того самого постановления каждый вечер я вместе с директором кишиневского шампанкомбината Берневеком докладывал лично первому секретарю Днестровского райкома партии о том, сколько разбили тары.



Могу показать место в Кишиневе, где вместо щебенки под асфальтом положен стеклобой на площади в тысячу квадратных метров. Разбили около двух миллионов бутылок. И до сих пор держится.

«Не пьет и ничего не берет»

- В ноябре 1986 года мной занялись республиканский, кишиневский, чеканский ОБХСС. Опросили 27 свидетелей, спрашивали, что давали Сандику, когда он приезжал в цеха? Все говорили в один голос: Сандик не пьет и ничего не берет.

В 1987 году Смирнов посетил НПО «Варница». Директор Константин Новодережкин рассказал, что его бывший заместитель Сандик построил для работников дома, детсад. Смирнов обронил: у Сандика большие неприятности. И Новодережкин пригласил меня на работу.



В декабре 1987 года я вновь приступил к работе на НПО «Варница» после перерыва в шесть лет.

Марина АБЛИСИМОВА