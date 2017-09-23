Григорий Новак: Правительство и парламент попытаются уменьшить роль института президента

В интервью порталу ТРИБУНА депутат-социалист Григорий Новак ответил на ряд вопросов о деятельности фракции ПСРМ и о других важных аспектах политической обстановки в стране.

T.: Г-н Новак, каковы приоритеты фракции ПСРМ в новой парламентской сессии?

Г.Н.: Парламентская фракция ПСРМ уже обнародовала свои приоритеты и будет наставать на их реализации. В приоритетном режиме фракция ПСРМ будет продвигать уже зарегистрированные законопроекты. Но наряду с ними мы представим и ряд новых законодательных инициатив в экономической, социальной и других сферах, которые призваны защитить интересы граждан, и улучшить законодательную базу. Не менее важным является и то, что фракция ПСРМ поддержит как институт президента в целом, так и президента Додона лично, а также десятки зарегистрированных им законопроектов в разнообразных областях.

T.: Какие события, по Вашему мнению, ознаменуют новый политический сезон?

Г.Н.: По-моему, одним из важнейших событий сезона будет местный референдум по вопросу отстранения генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Уже всем известно, что Кишиневский муниципальный совет и Центральная избирательная комиссия дали зеленый свет этому референдуму и было издано Постановление о проведении референдума 19 ноября 2017 года. Также, думаю, что в этом политическом сезоне нам предстоит стать зрителями шоу, в котором власть будет провоцировать нашего стратегического партнера Российскую Федерацию. Вообще-то, провокации начались еще весной: высылка пяти российских дипломатов, регистрация законопроекта о «борьбе с российской пропагандой», объявление персоной нон-грата российского вице-премьера Рогозина и так далее. Думаю, этот список будет пополнен. Не думаю, что в ДПМ не понимают, чем чреваты такие провокации, и насколько они опасны для молдавско-российских дипломатических отношений. Предполагаю, что эти провокации продолжатся, потому что ДПМ вынуждена их предпринимать по указке своих заокеанских координаторов. Еще я думаю, что мы увидим, как правительство и парламент попытаются уменьшить роль института президента, так как настойчивость главы государства мешает реализации планов ДПМ, и тех, кто ставит перед ними задачи.

T.: Насколько обоснованы заявления о том, что борьба между президентом и социалистами с одной стороны, и властью, с другой, вступают в новую, намного более активную фазу?

Г.Н.: Когда премьер-министр или спикер незаконно берут на себя дополнительные полномочия, или позволяют себе интерпретировать положения законов как им удобно, конечно, мы не можем оставаться равнодушными, и смотреть как они нарушают законы и Конституцию. Эти провокационные действия неизбежно приведут к жесткой реакции со стороны ПСРМ и президентуры.ПСРМ оставляет за собой право использовать все законные средства, чтобы прекратить этот беспредел, а если парламентское большинство надеется на то, что мы не отреагируем, оно глубоко ошибается. Рычаги воздействия и методы давления будут самыми разнообразными.

T.: Что предпримет ПСРМ в случае, если правящая власть предложит ввод второго тура голосования в одномандатных округах?

Г.Н.: Ввод второго тура голосования в одномандатных округах и нелогичен, и юридически необоснован, или же у нас в бюджете настолько много средств, чтобы мы могли позволить себе два тура голосования? До сих пор не прозвучало ни одного убедительного аргумента в пользу ввода второго тура. Над этим законопроектом, который позже стал законом, очень много трудились, были проведены публичные дебаты, а тот факт, что некоторые не прислушиваются к пожеланиям большинства населения Республики Молдова, свидетельствует о том, что они преследуют узкие личные и партийные интересы. В случае если власть попытается ввести второй тур, реакция социалистов будет очень жесткой. У нас несколько сценариев событий на этот случай, но пока преждевременно их обнародовать, особенно учитывая, что такие попытки пока не предпринимались.

T.: Каковы Ваши ожидания от протеста, запланированного на 24 сентября?

Г.Н.: 24 сентября мы всем докажем, что президент Республики Молдова пользуется наибольшим доверием граждан и поддержкой социалистов. Мы докажем, что инициативы и политика президента пользуются поддержкой граждан, а у нас этим не может похвастаться ни одна другая партия или кто-то из политических лидеров.

T.: Насколько обоснованными считаете заявления о том, что левым политическим силам Молдовы следует консолидироваться?

Г.Н.: Эти заявления обоснованы, особенно в свете того, что правые силы нашли общий язык и сотрудничают, хотя о левых силах этого сказать нельзя. Если левым политическим силам небезразлична судьба этой страны, им следует отбросить личные амбиции, капризы и обиды, и проявить политическую зрелость ради того, чтобы вытащить эту страну из пропасти, в которую ее бросила так называемая проевропейская власть.

T.: Когда ПСРМ начнет подготовку к следующим парламентским выборам?

Г.Н.: ПСРМ начала подготовку к следующим выборам 1 декабря 2014 года.

T.: В скольких округах представители ПСРМ могут одержать победу на парламентских выборах?

Г.Н.: ПСРМ в состоянии одержать победу в абсолютном большинстве избирательных округов, которые будут созданы. У нас есть хорошо подготовленные потенциальные кандидаты, есть желание и способности, есть опытная команда, и поэтому на следующих выборах мы еще раз докажем, что Его Величество Избиратель полностью доверяет ПСРМ.

T.: Каковы будут, по Вашему мнению, результаты следующих парламентских выборов?

Г.Н.: Я уверен, что на следующих парламентских выборах ПСРМ одержит оглушительную победу. Этого хочет народ, это и будет результатом.

T.: С кем ПСРМ готова создать коалицию после следующих парламентских выборов?

Г.Н.: Думаю, что после следующих выборов у ПСРМ будет конституционное большинство, но если говорить о возможных коалициях, тогда ПСРМ готова вступить в коалицию с политическими силами, разделяющими ее политические взгляды, но кому из них удастся пройти избирательный порог, мы посмотрим. В нужный момент мы выскажемся на эту тему.

Андриана Кептине