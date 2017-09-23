Партия Лянкэ инициирует поправки в Уголовный кодекс для привлечения к ответственности главы государства

Парламентарии из депутатской группы Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) разработали законодательную инициативу, предлагающую парламенту внести поправки в Уголовный кодекс, с тем, чтобы лиц, занимающих высокие государственные должности, можно было привлекать к уголовной ответственности за неисполнение судебных решений или постановлений Конституционного суда.

Согласно пресс-релизу политформирования, который цитирует IPN, депутаты от ЕНПМ предлагают внести поправки в статью 320 Уголовного кодекса, включив в неё абзац, предусматривающий, что постановления Конституционного суда являются обязательными для исполнения, а их неисполнение влечёт за собой уголовную ответственность для тех, кто злонамеренно нарушает закон.

„Как возможно, чтобы простой гражданин, нарушающий решения судов, нёс уголовную ответственность, а президент страны, не выполняющий решения Конституционного суда, не нёс бы никакого наказания?! Более того, он публично и злонамеренно заявляет, что будет саботировать любое решение Суда”, - сказал лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ, аргументируя целесообразность этой законодательной инициативы.

Как заявляет ЕНПМ, если данный законопроект будет одобрен парламентом, то президента Игоря Додона можно будет привлечь к уголовной ответственности: ему будет грозить штраф в размере до 35 500 лей, до 200 часов неоплачиваемых общественных работ или даже лишение свободы на срок до 2 лет.