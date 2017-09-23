Додон: Более 10 тысяч пенсионеров получат помощь от президента

Игорь Додон заявил, что ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, более 10 тысяч пенсионеров получат помощь от президента и благотворительного фонда «Din Suflet».

Кроме этого, глава государства рассказал и о других социальных проектах. Например, около 100 детских садов по всей республике будут отремонтированы до Нового года. В следующем году планируется ремонт еще 300 садиков.

На следующей неделе в десяти крупных селах будет начато сооружение стадионов с искусственным покрытием. Кроме этого, будут установлены уличные тренажеры и детские площадки. Также, по словам главы государства, в следующем году при помощи президента Туркменистана, спортивные комплексы будут построены еще в 100 селах Молдовы.

- Мы работаем и делаем все возможное, чтобы люди почувствовали, что о них помнят. Будем помогать, чем можем. Мы будем всегда с народом, всегда будем рядом, - сказал президент.

Игорь Додон подчеркнул, что данные проекты будут реализованы не на бюджетные средства, а при помощи зарубежных партнеров и друзей, а также при непосредственной поддержке благотворительного фонда первой леди Галины Додон.

Ранее Фонд первой леди завершил грандиозную акцию по подготовке детей к школе. В общей сложности за время акции школьные принадлежности получили более 8000 школьников из малоимущих, неполных и многодетных семей.