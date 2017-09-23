Ряд НПО подписали Заявление с призывом освободить Алексея Алексеева

Ряд организаций гражданского общества подписали заявление с призывом освободить Алексея Алексеева, задержанного после митинга 17 сентября, который был организован Советом Великого национального собрания. Алексей Алексеев обвиняется в том, что он, находясь за рулём микроавтобуса, въехал в полицейское оцепление, нанеся травмы нескольким сотрудникам полиции. Подписавшие заявление организации и отдельные лица выражают озабоченность в связи с отходом от демократических принципов и запугиванием участников публичных собраний путём неправомерного задержания лица, оказывавшего помощь в проведении этого собрания.

На пресс-конференции в IPN исполнительный директор Института публичной политики Аркадие Барбэрошие сообщил, что ситуацию с Алексеем Алексеевым он считает из ряда вон выходящей, но не единичной. Вместо того, чтобы защищать протестующих, полиция их запугивает. „Алексей Алексеев следовал указаниям полицейских, он проехал именно до того места, куда ему сказали полицейские, и первая реакция полиции заключалась в том, что он не виновен, а последующая их реакция носила очевидный характер демонстрации контроля над ситуацией, нездорового контроля над ситуацией. Нам остаётся лишь протестовать, чтобы дать свободным гражданам возможность выражать своё мнение в этой стране”, - отметил Аркадие Барбэрошие.

Председатель Transparency International Moldova Лилия Каращук считает, что Алексей Алексеев не заслуживал того, чтобы быть арестованным. „Та машина, которую вёл Алексей Алексеев, везла те самые динамики, через которые людей призывали сохранять общественный порядок во время акций протеста. Люди и близко не проявляли агрессии, некоторые из них устали и присели возле здания телевидения. Не пытайтесь закрыть рот населению, потому что это нервирует население ещё больше”, - призвала власти Лилия Каращук.

Программный директор Центра по вопросам политики и реформ Штефан Глигор заявил, что всякий раз, когда проходят акции протеста, центральные и местные учреждения, правоохранительные органы делают всё для того, чтобы демотивировать граждан, этой цели служит и дело Алексея Алексеева. В отношении отдельных участников протестов под ложными предлогами применяются репрессивные меры, чтобы воспрепятствовать будущим акциям.

Эксперт Серджиу Тофилат отметил, что за последние года Молдова получила от ЕС миллионы евро на реформирование судебной системы, однако юстиция превратилась в орудие правящей партии в борьбе за власть с политическими оппонентами и теми людьми, которые пытаются привлечь внимание к беззакониям, творящимся в стране. Права человека остаются лишь на бумаге. В Молдове появились политзаключенные, а громкие дела суды рассматривают в закрытом режиме.

„Верхом цинизма стала появившаяся в прессе информация о том, что полицейские получили физические травмы. Этого не было. Напротив, пострадали две женщины, в которых распылили слезоточивый газ. Призываю людей не верить информации, распространяемой аффилированными властям СМИ, не позволять себя запугать, а КСТР должен очень серьёзно задуматься о том, какие фальшивки распространяются в средствах массовой информации”, - отметила эксперт Transparency International Moldova Янина Спиней.

Гражданский активист и бывший посол Молдовы в ООН Алексей Тулбуре считает все эти действия полиции техниками по оглуплению населения, уничтожению человеческих чувств и способности сопротивляться процессам, происходящим в Молдове. По его словам, мы являемся свидетелями непрерывного процесса ликвидации демократии в стране.

Юридический советник Центра правовых ресурсов Молдовы Ион Гузун осудил произошедшее и призвал ответственные учреждения не возлагать вину на граждан, а задуматься о том, в какой мере они обеспечивают гражданам их права, в какой степени они действуют профессионально. „Каждый гражданин имеет право протестовать, а государство обязано обеспечивать его свободу и неприкосновенность. Если человек выходит на акцию протеста, это означает, что у нас ещё есть шанс на демократию, а те, кто пытается воспрепятствовать этому процессу, достойны осуждения”, - сказал Ион Гузун.

Активист Валериу Паша считает, что в данном случае начало манипулированию населением положила пресс-служба полиции, заявившая, что микроавтобус въехал в толпу. Формулировка была призвана ассоциировать протестующих с терроризмом. В том же пресс-релизе утверждалось, что водитель скрылся с места происшествия, однако позже было установлено, что Алексеев находился там же в течение всей акции протеста, а затем вернулся домой, где его и задержал спецназ в масках.

Поставившие свои подписи под заявлением НПО призывают Апелляционный суд в срочном порядке рассмотреть апелляцию адвоката Алексеева и распорядиться о его немедленном освобождении. Народного адвоката просят вмешаться в эту ситуацию, а Генпрокуратуру – прекратить расследование уголовного дела и снять обвинения с Алексея Алексеева.

Заявление подписали Ассоциация за демократию через участие (ADEPT); Ассоциация за эффективное и ответственное управление (AGER); Центр правовых ресурсов Молдовы; Центр по вопросам политики и реформ; Сообщество „WatchDog.MD”; ИРСИ „Viitorul”; Институт публичной политики; Восточно-Европейский фонд; Promo-LEX; Transparency International Moldova; бывший посол Молдовы в ООН Алексей Тулбуре; правозащитник Андрей Бригидин; председатель API Петру Маковей и другие.