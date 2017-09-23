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Экономика
Огурцы на рынке стоят практически вдвое больше, чем на прошлой неделе
23.09.2017

Килограмм огурцов стоит на рынке 13 - 15 леев килограмм, практически вдвое больше, чем на прошлой неделе, когда стояли 7-8 леев. Помидоры могут быть куплены минимум за 9 леев, по сравнению с 7 леями как на прошлой неделе. Килограмм перца стоит от 10 леев, по сравнению с 9 леями как неделю назад. Баклажаны по-прежнему стоят 10 леев, передает IPN.

Один килограмм гогошаров стоит от 15 леев, как и на прошлой неделе. И кабачки продаются по старым ценам – 8 леев килограмм. Картофель продают за 6 леев за килограмм, а капусту по 3-4 лея, или даже по 5 леев/кг. Зелень стоить 4 лея пучок, так же, как и неделю назад.

Сливы можно купить за 10 леев килограмм, по сравнению с 13 леями как на прошлой неделе. Цены других сезонных фруктов снижаются. Виноград продают в среднем за 9-10 леев, по сравнению с 12 леями как на прошлой неделе. Персики продаются за 10 леев. Неделю назад были 12 леев килограмм.

Десяток яиц можно купить за 13 леев. Килограмм сливочного масла – 45 леев. Сметана стоит от 35 леев. Творог продается за 50 леев, а овечья брынза за 70 леев. Килограмм говядины можно купить за 70 леев, а свинина стоит не менее 80 леев за килограмм.


 
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