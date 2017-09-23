Выступление Павла Филипа в ООН было решительным и убедительным, мнения

Выступление премьер-министра Павла Филипа на состоявшемся на днях в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в котором он потребовал вывода российских войск с территории Республики Молдова, было решительным и убедительным. Заявления по данному вопросу были сделаны в ходе передачи „Fabrika” телеканала Publika TV, передает IPN.

Журналист Константин Олтяну считает, что данное требование о выводе российских войск с территории приднестровского региона высказывалось и ранее, однако произнесенное в Организации Объединенных Наций оно прозвучало более решительным и категоричным. „Выступление премьера представляет собой продолжение прозвучавшей летом решимости о выводе российских войск. Выступать в Нью-Йорке означает иметь очень решительную, долгосрочную позицию, требующую завершения”, сказал журналист.

Директор Центра ресурсов по правам человека Серджиу Остаф сказал, что он услышал и ранее требования о выводе российских войск с территории Республики Молдова, однако они не были столь решительными. „Очень редко можно услышать в позиции Правительства Республики Молдова на международном уровне, в сравнении с региональной силой, какой является Российская Федерация и в соответствующем контексте, в котором мы находимся, слово, сказанное столь решительно. Важно, что политическая воля в данном случае выражена очень четко. Не существует никаких сомнений в том, каковы намерения и цель Правительства”, сказал Серджиу Остаф.

В пятницу, 22 сентября, премьер-министр Павел Филип обратился к делегациям государств-участников 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержать требование Республики Молдова о включении в повестку дня сессии пункт о выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова.