Еще два молдавских боксера завоевали медали на Чемпионате Европы

Василе Чеботарь и Владислав Гудзь обеспечили себе как минимум бронзовую медаль на Чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который проходит в Болгарии, передает IPN.

Оба спортсмена родом из Тирасполя, и одного тренирует Анатолий Довгопол а другого Вячеслав Утика. Чеботарь вышел в полуфинал в категории 54 кг после того, как одержала победу над представителями Греции и Латвии, в то время как Гудзь победил спортсменов из Эстонии и Косово в категории 60 кг.

Ранее Виталие Присэкару родом из Бэлць пробился в полуфинал в весовой категории 48 кг. В предпоследнем акте Присэкару и Гудзь встретятся с представителями хозяев, а Чеботарь будет биться с хорватом. Полуфинальные матчи состоятся в воскресенье.