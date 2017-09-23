Реджеп Тайип Эрдоган посетит Молдову в первой половине следующего года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Молдову в первой половине следующего года. Высокий гость примет участие в церемонии открытия Генконсульства Турции в Комрате.

Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил на пресс-конференции посол Турции в Кишинёве Хулуси Килик, передаёт IPN.

Как рассказал посол, договорённости по поводу визита и открытия консульства были достигнуты в ходе недавнего визита в Анкару председателя молдавского парламента Андриана Канду. Стороны также договорились об открытии коммерческого представительства Молдовы в Стамбуле.

В ноябре в Комрате пройдёт инвестиционный форум, в работе которого, как ожидается, примет участие один из турецких вице-министров. Кроме того, 14 и 15 декабря в Кишинёве состоится заседание совместной молдо-турецкой комиссии.

Посол Хулуси Килик также заявил, что Турция выступает за расширение Соглашения о свободной торговле с Молдовой, вступившего в силу в ноябре минувшего года. „С вступлением в силу этого соглашения объём взаимной торговли увеличился. Теперь мы хотим расширить это соглашение”, - сказал дипломат.

В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.