Без вариантов: всех – в европейскую интеграцию

Чем ближе парламентские выборы, тем больше откровенно популистских инициатив звучит со стороны политических партий и их лидеров.

Подобными заявлениями политики рассчитывают поднять свой рейтинг и воздействовать на «сомневающийся» электорат, тем более что перманентное предвыборное состояние довело многих жителей до полного безразличия к выборам. Кроме того, своими действиями политические лидеры дают понять партнерам по развитию, на кого стоит делать ставку в молдавском парламенте.

Одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели стало предложение демократов о внесении в Конституцию поправок на тему европейской интеграции. Большинство экспертов сходятся во мнении, что изменение Основного закона по такому деликатному вопросу может быть только продуктом консенсуса, а не борьбы за политическую власть.

ДПМ о стратегической ориентации страны

Об инициировании процедуры изменения Конституции сообщил после заседания ДПМ её лидер Влад Плахотнюк. По его словам, предложение исходит из постановления Конституционного суда от 9 сентября 2014 г., где говорится о том, что путь к демократическому европейскому пространству ценностей является одним из ключевых элементов конституционного строя РМ. «Исходя из этого постановления, мы решили инициировать изменение Конституции путем введения ссылки, указывающей ясно, что стратегическим путем Республики Молдова является европейская интеграция», - заявил председатель ДПМ.

Как оказалось, проект поправок в Конституцию обсуждается демократами уже несколько месяцев. «Мы делаем это, потому что хотим, чтобы все четко понимали, что мы идем по пути европейской интеграции, и все государственные учреждения должны действовать только в этом направлении, независимо от политических изменений, которые могут произойти в будущем, либо интересов тех или иных лиц», - пояснил Владимир Плахотнюк. Он добавил, что будут проведены многочисленные консультации, чтобы найти наилучшую формулировку.

Демократы отмечают, что всегда выступали за европейскую интеграцию, хотя и не стоят у истоков этого вектора. По их словам, Молдова поняла, что этот путь является необратимым еще во времена коммунистического правления, когда в 2005 г. был подписан План действий с ЕС, и с тех пор европейский вектор фигурирует в программах всех правительств. По мнению депутата Сергея Сырбу, пришло время обозначить этот момент в Конституции, чтобы «в кратчайшие сроки исключить любые спекуляции и раскол в обществе».

В ДПМ отмечают, что Соглашение об ассоциации с ЕС после его ратификации было внедрено на треть в части адаптации законодательства и на две трети – в том, что касается экономических вопросов. Объем экспорта на европейский рынок, по словам демократов, постоянно растет, при этом 80% молдавской продукции экспортируется беспошлинно. Также звучат такие аргументы как «модернизация и повышение ответственности всего политического класса» и «консолидация вокруг национальной идеи».

Инициатива ДПМ была поддержана определенными аналитиками и экспертами, в том числе в соседней Румынии и ЕС. Они в один голос утверждают, что европейская интеграция – «единственный вариант для Молдовы». Сторонники этой идеи полагают, что Молдова достигла прогресса, благодаря европейским средствам, и в настоящее время нет другого экономического партнера, способного предложить нашей стране альтернативу.

Противоречивая реакция

Напомним, в 2014 г. КС отклонил обращение депутатов-коммунистов, которые потребовали признать неконституционным Соглашение об ассоциации с ЕС. В своем постановлении судьи отмечают, что стремление Молдовы установить с европейскими странами отношения в политической, экономической, культурной и других сферах, представляющих совместный интерес, а также ориентация на европейские демократические ценности были закреплены в Декларации независимости Молдовы.

Демократам понадобилось три года после вердикта КС, чтобы прийти к инициативе изменения Конституции. По мнению ряда экспертов, действия ДПМ согласованы с Западом и дают понять партнерам по развитию, на кого стоит делать ставку в молдавском парламенте. Инициатива о внесении поправок в Основной закон совпала с созданием в Европарламенте группы дружбы РМ – ЕС, в качестве основной задачи которой обозначено укрепление сил, способствующих присоединению нашей страны к европейскому сообществу.

Предложение ДПМ вызвало противоречивую реакцию в обществе и было подвергнуто критике со стороны парламентской и непарламентской оппозиции. Главный аргумент противников идеи изменения Конституции – противоречие всем последним опросам общественного мнения, согласно которым большинство граждан страны отдают предпочтение интеграции в Евразийский экономический союз и не видят ЕС в качестве стратегического партнера Молдовы. Если шесть лет назад европейскую интеграцию в РМ поддерживали 65-68% населения, то сегодня поддержка европейского вектора упала вдвое и продолжает сокращаться.

Партия социалистов выступила по этому поводу с заявлением, осуждающим инициативу ДПМ. «Считаем абсолютно неуместными любые вмешательства в текст Основного закона, которые не прошли обсуждений общественности, не имеют широкой поддержки народа и абсолютного большинства парламента», - говорится в сообщении ПСРМ. По мнению социалистов, стратегический вектор развития страны может и должен определять только народ Молдовы на всенародном референдуме. Оппозиционная партия назвала инициативу «безусловным посягательством на государственность страны и суверенитет народа», призвав все парламентские фракции выступить против данной инициативы.

Президент Игорь Додон на пресс-конференции заявил, что будет блокировать инициативу об изменении Конституции «всеми доступными средствами». Глава государства объясняет предложение ДПМ желанием «подправить имидж партии». По словам Додона, при нынешней власти народ потерял веру в Евросоюз и вправе самостоятельно определять вектор внешней политики. «И если ДПМ будет и далее настаивать, единственным решением для меня будет инициирование консультативного референдума по этому вопросу. И поверьте мне, люди проголосуют не за интеграцию в ЕС»,- уверен президент.

Со стороны непарламентской оппозиции высказался вице-председатель Платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь, который считает, что инициаторы конституционной поправки об интеграции страны в ЕС «пытаются пустить пыль в глаза гражданам и партнерам по развитию». «Европейская интеграция должна внедряться не словами и написанными бумажками, а ощутимыми делами для каждого гражданина», - комментирует Слусарь.

Эксперты опасаются политических репрессий

В ответ на инициативу ДПМ экс-депутат, историк Марк Ткачук предложил вместо евроинтеграции внести в Конституцию положение об ограничении бремени коммунальных платежей. По его мнению, сумма всех счетов не должна превышать 5% от дохода. Ткачук разместил на своей странице в соцсети пост, в котором предлагает дополнить Основной закон следующей нормой: «Граждане Республики Молдова осуществляют оплату совокупных коммунальных платежей в объеме, не превышающем 5 процентов от дохода».

Бывшему министру экономики Александру Муравскому инициатива демократов по смыслу напомнила статью 6 Конституции СССР 1977 г., которая устанавливала роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества и за отмену которой так боролись все демократически настроенные граждане. Муравский напоминает: «Всякий, кто ставил под сомнение эту статью, а уж тем более открыто выступал против нее, объявлялся врагом советского строя и отправлялся или в психушку, или в каталажку».

«Вместо того чтобы конкретными делами укреплять демократические механизмы, доказывать преимущество европейских ценностей, развивать экономику путем постоянного расширения интеграционных процессов с ЕС, демократы выбирают юридический путь, закладывающий основу потенциальных политических репрессий против несогласных», - пишет Муравский в социальной сети. Экс-министр считает, что после изменения Конституции «любой, кто поставит под сомнение европейскую интеграцию, кто будет говорить о необходимости быть самостоятельными и не вступать никуда, а уж тем более будет призывать к вступлению в другие союзы, будет считаться врагом народа со всеми вытекающими из этого последствиями».

Эксперты называют эти опасения не беспочвенными, напоминая, что в начале 2014 г., еще до постановления Конституционного суда, тогдашний президент Николай Тимофти объявил курс на евроинтеграцию единственно верным путем развития страны и принялся бороться с «инакомыслием». Выступая в феврале 2014 г. на годовом собрании Службы информации и безопасности, Тимофти потребовал от спецслужб бороться с противниками европейской интеграции. А через пару дней, на открытии весенне-летней сессии парламента, назвал диверсантами тех, кто ставит под сомнение этот вектор, потребовал наказать организаторов консультативного референдума в Гагаузии, на котором 98% жителей региона высказались за вступление в Евразийский союз, а также призвал молдаван сделать свободный выбор в пользу ЕС, где их ждет «благополучие и безопасность».

КС и незыблемость Конституции

Насколько реальна ситуация пересмотра Основного закона? Как минимум, она разрешена Конституцией и в ней же предусмотрен порядок внесения изменений. Либо это происходит на основании результатов референдума, либо инициативу пересмотра вносят 200 тыс. граждан, либо 34 депутата, либо это делает правительство. КС после экспертизы выносит свое заключение по проекту, а утвердить изменения должно конституционное большинство в парламенте, то есть две трети депутатов (68 голосов). Идею референдума, судя по всему, можно не рассматривать, поскольку социологические опросы довольно ясно говорят о симпатиях населения, которые не совпадают с мнением авторов инициативы.

В парламенте же на данный момент ни одна политическая сила не располагает конституционным большинством, и это хорошо понимают политики, выступающие с откровенно популистскими инициативами об изменении Конституции. В том числе либеральные демократы, которые решили не отставать от коллег из ДПМ и предложили окончательно разделаться с молдавским языком, чтобы «восстановить историческую правду». Парламентская фракция ЛДПМ представила на прошлой неделе законопроект о замене в ст. 13 Конституции синтагмы «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» словосочетанием «румынский язык». ЛДПМ ссылается на решение Конституционного суда от декабря 2013 г., где обозначено, что «в случае наличия противоречий между текстом Декларации о независимости и текстом Конституции, текст Декларации о независимости превалирует».

Что касается инициативы ДПМ, если спорный проект попадет в КС, то судьи окажутся в деликатной ситуации. С одной стороны, в 2014 г. суд высказался по поводу стремления к европейской интеграции. А с другой, уже в 2016 г. КС выступил против изменения Конституции в угоду популистским идеям. «Принцип незыблемости Конституции игнорируется в том случае, когда в неё вносятся изменения при каждом случае изменения общественных отношений, которые требуют законодательного регулирования», - говорится в постановлении № 7 от 4 марта 2016 г. о контроле порядка избрания президента.

Здесь же КС ссылается на Доклад о конституционных поправках, одобренный Венецианской комиссией Совета Европы. В нем говорится, что в разных странах существуют фундаментальные законы, которые предусматривают различные способы защиты незыблемости Конституции, тем самым обеспечивая определенную строгость её норм. Почти во всех государствах процедура пересмотра Конституции более сложная, чем пересмотр обычного законодательства, и, как правило, требует наличия квалифицированного парламентского большинства, множественных решений, соблюдения определенных временных рамок либо наличия совокупности этих факторов.

Иными словами, КС признает международную практику, которая не приветствует перекраивание Конституции в угоду сиюминутным политическим интересам. Сделают ли судьи исключение из этого правила? Об этом станет известно по итогам рассмотрения ими проекта о включении в Конституцию положений о европейской интеграции, если он будет включен в повестку дня КС.

Что говорит Конституция РМ о возможности пересмотра?

Статья 141

Инициатива пересмотра

(1) Инициатива пересмотра Конституции может исходить от:

а) не менее чем 200000 граждан Республики Молдова, имеющих право избирать. Граждане, от которых исходит инициатива пересмотра Конституции, должны представлять не менее половины административно-территориальных единиц второго уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 20000 подписей в поддержку этой инициативы;

b) не менее чем одной трети депутатов Парламента;

с) Правительства.

(2) Проекты конституционных законов представляются Парламенту только вместе с заключением Конституционного суда, принятым не менее чем четырьмя судьями.

Статья 142

Пределы пересмотра

(1) Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки.

(2) Не допускается пересмотр, следствием которого было бы упразднение основных прав и свобод граждан или гарантий таковых.

(3) Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения.

Статья 143

Закон о внесении изменений в Конституцию

(1) Парламент вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не ранее шести месяцев после представления соответствующего предложения. Закон принимается двумя третями голосов депутатов.

(2) Если в течение года после представления предложения о внесении изменений в Конституцию Парламент не принял соответствующий конституционный закон, предложение считается утратившим силу.