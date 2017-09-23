Тирасполь предлагает компромисс по вопросу автотранспорта

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило официальное обращение в адрес всех участников формата "5+2" по разрешению вопроса участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Об этом заявил глава ведомства Виталий Игнатьев на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского руководителя.

"Это официальное обращение с изложением позиции Приднестровья, тех компромиссных шагов, на которые мы готовы пойти по этим вопросам", — отметил Игнатьев.

Приднестровский дипломат высказал мнение, что разрешить проблему возможно уже в ближайшее время, для этого лишь необходима волевая готовность молдавских властей.