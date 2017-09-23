23 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Тирасполь предлагает компромисс по вопросу автотранспорта
23.09.2017

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило официальное обращение в адрес всех участников формата "5+2" по разрешению вопроса участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Об этом заявил глава ведомства Виталий Игнатьев на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского руководителя.

"Это официальное обращение с изложением позиции Приднестровья, тех компромиссных шагов, на которые мы готовы пойти по этим вопросам", — отметил Игнатьев.

Приднестровский дипломат высказал мнение, что разрешить проблему возможно уже в ближайшее время, для этого лишь необходима волевая готовность молдавских властей.

"Данная проблема может быть решена в самое ближайшее время при наличии соответствующей политической воли со стороны Кишинева и их готовности к принятию компромиссных решений", — отметил Игнатьев.

По словам Красносельского, Приднестровье в интересах граждан допускает возможность использования нейтральных номерных знаков и технических паспортов.

"Граждане должны регистрировать автомобили, получать соответствующие документы и номерные знаки по месту проживания. Это общепринятая мировая практика. Диалог в этом направлении должен быть продолжен", — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал также о направлении Приднестровьем обращения в адрес международных партнеров с призывом оказать содействие в поиске компромисса и по другим, ранее озвученным позициям и предложениям участников переговорного процесса в формате "5+2".


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.