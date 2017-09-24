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На устах
Хладнокровный анализ протеста против смешанной избирательной системы
24.09.2017

Правоцентристская проевропейская оппозиция и гражданское общество организовали новый протест против смешанной избирательной системы. По уже сложившейся традиции, преувеличения в оценках данного протеста были с обеих сторон. Власть пытается уменьшить его масштабы и значимость, а оппозиция – наоборот, увеличить. Поэтому, в нижеследующем материале я попытаюсь провести хладнокровный анализ этого протеста и изложу некоторые выводы о нем.

Вывод первый – власть одержала победу в информационной войне по поводу смешанной системы. Располагая многочисленными информационными ресурсами, которых лишена оппозиция, а также людьми, административными и финансовыми ресурсами, власти удалось продвинуть идею о том, что смешанная избирательная система обладает многочисленными положительными для народа аспектами. Так в обществе были созданы определенные ожидания, но то, что сейчас выгодно власти, после парламентских выборов может обернуться для нее непредсказуемыми последствиями, вернуться своеобразным бумерангом.

Ожидания, созданные властью в связи со смешанной системой настолько велики, что каждый фермер, объединивший несколько участков земли, и добившийся некоторой популярности среди односельчан, уже видит себя депутатом. Когда эти ожидания не оправдаются, в обществе появится критическая масса недовольства, а его последствия могут оказаться непредсказуемыми. Поэтому сподвижники смешанной системы уже сейчас должны подумать о том, как они справятся с этим недовольством, потому что его появление неизбежно.

Вывод второй – протест проевропейской оппозиции расслабил представителей власти. Начиная с 2015 года, гражданское общество и проевропейская оппозиция организовали несколько масштабных протестов, а это держало власть в постоянном напряжении. Чтобы ослабить его, власть была вынуждена постоянно придумывать какие-нибудь шоу – начиная от громких арестов, и заканчивая организацией прямых выборов президента.

После воскресного протеста, и учитывая, что на днях страна вступает в последний перед выборами год, власть может почувствовать себя в некоторой безопасности. Как правило, за год до выборов «революции» не происходят, потому что люди начинают ждать выборов в надежде на решение их проблем без дополнительных усилий. Но, часто, такая расслабленность приносит и большие перемены, потому что, теряя бдительность, власть упускает из вида появление мелких проблем, которые со временем становятся большими, а порой даже роковыми.

Вывод третий – оппозиция должна найти другие поводы, чтобы вывести людей на улицы. Конечно, это не означает, что оппозиция должна отказаться от своих требований в связи с избирательной системой, но наряду с ними необходимо найти поводы, которые могут быть гораздо важнее для народа.

Если и впредь оппозиция будет выдвигать лишь требование отменить ввод смешанного голосования, она рискует утратить политическую мощь и у людей создастся впечатление, что оппозиция потеряла свою силу, а это может сыграть решающую роль на предстоящих парламентских выборах.

Вывод четвертый – оппозиции следует укрепить свою способность реагировать на провокации и научиться управлять ситуацией после протестов. Воскресный протест показал, что, к сожалению, в Молдове продолжают применять практику с провокациями во время массовых мероприятий. Теперь просто уметь не поддаваться на провокации – мало.

Опыт стран, сталкивающихся с такими проблемами, показал, что реагирование на провокации требует более комплексного подхода, в том числе в том, что касается предупреждения и подавления их на корню. То же касается управления ситуацией после протестов, но у нас, к сожалению, этим никто не занимается, а это подавляет протестный дух в обществе. А общество, утратившее протестный дух, обречено.

Вывод пятый – и в этот раз организаторы протеста полностью проигнорировали элемент последовательности. Я понимаю, что организаторы протестов опасаются обвинений в том, что используют людей для рaеализации своих долгосрочных задач, но если человек не будет знать, что произойдет после того как он выйдет на улицу, с учетом всех возможных вариантов, он будет скептически воспринимать этот протест, и будет сомневаться в его необходимости.

Именно поэтому многочисленные потенциальные протестующие остаются дома, считая участие в протестах бесполезным делом. Пока к этой проблеме не будет найден серьезный подход, протесты будут малочисленными, а власть будет ликовать, поддавшись ложному впечатлению, что у оппозиции нет сторонников, и что в Молдове угас «протестный дух».

Думитру Спэтару


 
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