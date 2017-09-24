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Политика
Ради унири Михай Гимпу готов продать душу темным силам?
24.09.2017

Лидер Либеральной партии, которого в последнее время преследуют неудачи, обратился за поддержкой к графу Дракуле

Вихри враждебные реют над Михаем Гимпу. Черная полосы для лидера Либеральной партии что-то уж слишком затянулась. Племянник — под следствием, однопартийцы бегут с тонущего корабля под названием ЛП... Вот намедни еще двое депутатов-либералов заявили о совем выходе из Либеральной партии. Юрий Дырда и Олег Огор вышли из парламентской фракции ЛП и положили на стол партбилеты.

Но Михай Гимпу ищет виноватых вокруг себя, а себя, естественно, виноватым не считает.

- Куда мы идем? О какой поддержке европейских партнеров мы говорим? Они не спят, видят все, что здесь происходит. Где же ты, Цепеш, - воззвал лидер либералов к графу Дракуле.

Помнится, совсем недавно Михай Теодорович уже обращался с письмом к Господу Богу. Видимо, тот не помог, раз главный молдавский либерал решил обратиться за поддержкой к силам тьмы.

Раньше по привычке Михай Гимпу обязательно обвинил бы «руку Москвы». Сейчас это прозвучало бы не то что неубедительно, а просто смешно. Кого же винить в том, что свои же партийцы, объединенные общей идеей унионизма и румынизма, бегут, как крысы с тонущего корабля? Наверное, только себя, свою неспособность найти настоящих соратников, людей твердых убеждений и принципов, способных ради идеи пойти и в огонь, и в воду.

А так, получается, в Либеральной партии оказались случайные люди, так сказать, попутчики, которые, когда унионизм был выгоден, тут же стали унионистами. Сегодня унионизм (дай Бог, конечно!) оказался несовременным и не актуальным, значит, надо срочно отмежеваться от этих идей и от самого Михая Гимпу. А то ненароком под раздачу попадешь, как Дорин Киртоакэ...

Вот мы и видим, к чему приводит дурная привычка искать в своих ошибках нечто мифическое и полагаться только на светлые или темные силы. Вместо того, чтобы искать причины неудач и ошибок в себе, Михай Гимпу, как всегда, обвиняет кого-то другого. Хорошо, что обошлось на сей раз без «руки Москвы», хотя кто его знает, что взбредет завтра в голову Михаю Теодоровичу.

Раз он вспомнил графа Дракулу, может быть, он готов душу продать темным силам ради того, чтобы вернуть прежнее политическое влияние, а Молдову — Румынии? Уж что-что, а Михая Гимпу точно можно назвать твердым и последовательным сторонником унионизма. Этого у него не отберешь.

Леонид РЯБКОВ


 
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