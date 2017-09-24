Важное решение молдавских властей: Платить налог при продаже квартир больше не нужно!

От налога освобождаются те граждане, которые продают жилплощадь, в которой они прописаны.

Молдавские власти решили освободить граждан от уплаты налога при продаже жилья, в котором они прописаны. Об этом представили Налоговой службы заявили в рамках «круглого стола», организованном Союзом агентств недвижимости.

Как заявила начальник Управления по прямым налогам Прасковья Чиботаренко, послабления вступили в силу еще в начале года, однако тех, кто знает о поправках в Налоговый кодекс, немного. Как следствие, граждане не указывают реальный объем финансовых транзакций.

Она уточнила, что от уплаты налогов освобождаются те граждане, которые были прописаны в продаваемом жилье минимум три года.

По словам Чиботаренко, государство также упразднило налоги в случае пожертвований и наследования жилищ.

Заметим, что сделки по купле-продаже облагаются налогом от 7-ми до 18% стоимости недвижимости.

Игорь КРУДУ