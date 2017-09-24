Почему сегодня с Тирасполем воевать нельзя, объяснил в беседе с корреспондентом Sputnik эксперт по Приднестровью Сергей Захаров. Новый вооруженный конфликт на Днестре может разгореться только в том случае, если на территорию, подконтрольную Тирасполю, будут введены военные или полицейские подразделения, не относящиеся к Приднестровью.

"У непризнанной ПМР сегодня не один автомат на пять человек, как было в 1992 году, а системы залпового огня "Град". Вы понимаете, что в этом случае произойдет. К тому же, власти в Тирасполе заявляют о 50 тысячах резервистов, готовых взять в руки оружие по первому же зову", — отметил Захаров.

Говоря о выдвигаемой некоторыми политиками идее замены российских миротворцев на контингент ООН, собеседник напомнил о ситуации в Югославии в 1999 году, когда российским военным приходилось спасать мирное сербское население в то время, как миротворцы ООН этим не занимались.

"Неизвестно, против кого контингент ООН обратит оружие".

Он добавил, что, в первую очередь, Молдове необходимо интегрировать приднестровский регион, но никоим образом не силовыми методами, а путем заинтересованности обоих берегов Днестра.