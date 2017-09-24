Представители 30 национальностей примут участие в Фестивале „Единство через многообразие”

Около 75 этнокультурных организаций, которые представляют 30 национальностей, примут участие в XVI Фестивале национальностей под девизом: „Единство через многообразие”. Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября, в Парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе, начиная с 09.30, передает IPN.

В фестивале примут участие национальные меньшинства при всех филиалах Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу: им. Леси Украинки, им. Михаила Ломоносова, им. Ицика Мангера, им. Адама Мицкевича, им. Христо Ботева и им. Михаила Чакира, которые будут продвигать литературу, культуру и традиции этносов через выставки, произведения искусства, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, национальные костюмы, художественные программы, мастер-классы и др.

Представители этносов представят и национальные кухни.

Впервые в фестивале примут участие Федерация фехтования „РАТАР” из Украины, Хор полицейских Дома культуры из города Стрэшень и примэрии коммуны Иванча района Орхей. Еще одним новшеством мероприятия является участие Бюро межэтнических отношений с павильоном, в котором будут выставлены фотографии и видео-презентации деятельности учреждения, а также Делегации ЕС в Республике Молдова, AGEPI, а так же Национальной ассоциация европейских тренеров Молдовы.

Фестиваль организован Бюро межэтнических отношений в партнерстве с Примэрией муниципия Кишинев, Координационным советом этнокультурных организаций, местными публичными администрациями и средствами массовой информации Молдовы.