Кому в Молдове нужны реформы ради реформы?

Ученый: секрет развития экономики Молдовы очень прост, считает директор Института электронно инженерии Анатолий Сидоренко

Науку, промышленность и сельское хозяйство в Молдове необходимо реформировать не ради самих реформ, а ради получения положительного результата, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии науки Молдовы Анатолий Сидоренко.

По его словам, сегодня от того уровня производства, которое было в Молдове 26 лет назад, остались одни воспоминания.

"Молдова до распада СССР была мощной индустриально-аграрной республикой. В бюджет 60 % дохода приносили промышленные предприятия с большой добавочной стоимостью и только 40% — сельское хозяйство, которое в большинстве стран датируемо и не кормит ни одно государство в полном объеме", — рассказал Сидоренко.

Он привел пример Бразилии, которая до 1960-х годов была "банановой республикой", хоть климат и располагает к трем урожаям кофе в год.

"Но потом Бразилия взяла на вооружение американскую модель производства и ввела диверсификацию производства, развитие наукоемкого подхода к экономике. Тогда все пошло вверх, и теперь бразильские Эмбраэры рассекают небо над многими странами мира", — подчеркнул собеседник.

Он считает, что США могли бы помочь молдавской экономике примером обеспечения прагматичного подхода к науке. Сидоренко считает, что не нужно фокусировать научные изыскания исключительно в НИИ или в одних лишь университетах.

"Многоплановая структура развития науки и она доказала свою жизнь. Точно таким же должен быть и подход и в Молдове, причем не только в науке, но и в сельском хозяйстве", — сказал ученый.