Заинтересован ли НАЦ в сокрытии расследования миллиарда долларов из банковской системы Молдовы?

Комиссия общественного контроля при президенте пригласила главу национального центра антикоррупции на заседание 22 сентября. Представитель НАЦ ожидаемо не явился.

А 18 сентября руководство правоохранительных органов докладывало о расследовании «кражи века». Заседание постоянного комитета по наблюдению за общественно интересными случаями, которое собрал премьер-министр Павел Филип, прошло с участием спикера Андриана Канду – но без оповещения общественности и за закрытыми дверями. Прессу не пустили.

Еще в 2015 года начальник следственного отдела НЦБК Богдан Зубряну, который вел дело, заявил: «Нам абсолютно все известно: кто брал, как брал, куда шли деньги. Осталось выяснить – эти люди все положили себе в карман или работали за комиссионные». Прошло больше двух лет. Налогоплательщики ждут от НАЦ ответов на вопросы, представляющие общественный интерес. Эти вопросы озвучили члены комиссии общественного контроля при президенте на основании информации, которую предоставил экономический аналитик Михаил Пойсик на заседании 14 сентября.

Почему Лянкэ, будучи премьером, подписал секретное постановление и 28 ноября 2014 года административный совет нацбанка под руководством Дорина Дрэгуцану принял секретное решение, по которому трём коммерческим банкам – «BEM», «Banca Sociala» и «Unibank» выделили около 9,6 миллиарда лей под гарантии правительства?

Выделили 9,6 миллиарда, а недостаток ликвидности в трех банках составлял только 2 миллиарда. Это была личная инициатива государственных служащих - или приняли решение под давлением? Кто давил?

Почему на счетах «Вanca Sociala» на 30 ноября было 17,860 миллиарда лей – в том числе государственный кредит и кредиты, предоставленные «Victoriabank», «Moldindconbank» и «Moldova Agroindbank», - хотя до этого, 30 октября, там было лишь 60 миллионов лей? И неужто этого не заметили в НБМ?

Почему 25-26 ноября вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, будучи в «Banca Sociala», лично наблюдала за тем, чтобы 13,3 миллиарда лей ушли со счета «Вanca Sociala» на счета пяти компаний: «Danmira» – 2,7, «Davema-Com» - 3,2, «VoximarCom» - 2,5, «Contrade» – 2,3, «CaritasGrup» – 2,6? Банковский регламент о крупных перечислениях запрещает давать в одни руки более 15 процентов совокупного нормативного капитала, а для «Вanca Sociala» норматив составлял 70 миллионов лей. Кто привлечен к ответственности за эти нарушения?

Какую ответственность несут акционеры и председатель общего собрание акционеров, которые решили, что обязательства этих пяти фирм перед банком берёт на себя третья сторона, а именно офшорная компания «FORTUNA UNITED LP» (United Kingdom)? На деле это означало, что кредиты будут возвращать не те компании, которые получили деньги, а неизвестная фирма, зарегистрированная в офшоре на Сейшельских островах. И, как следствие, возврат 13,3 миллиарда лей - под большим вопросом!

Почему собрали 17,860 миллиарда лей, а перечислили 13,3 миллиарда, где остальные деньги?

Почему Дорин Дрэгуцану, будучи председателем НВМ, имея все полномочия для того, чтобы предотвратить кражу века на основании закона №548 от 21 .07.1995 года о НБМ, в статье 11 (5), не предотвратил ее? Если кто-то принудил его к нарушению закона, то должны быть названы все лица.

Члены комиссии на заседании 22 сентября приняли обращение к президенту. В нем в частности отмечается, что «НАЦ оставил без внимания приглашение представителя на заседание комиссии общественного контроля при президенте РМ по вопросу о ситуации по расследованию «кражи века» в банковской системе Молдовы. Комиссия имеет основание предполагать, что НАЦ заинтересован в сокрытии расследования миллиарда долларов из банковской системы, что входит вразрез с ответственностью центра перед народом».

В повестке дня комиссии общественного контроля при президенте - приглашение на заседание Юрия Лянкэ, Кирилла Габурича, Богдана Зубряну, Эммы Тэбырцэ, председателя админсовета «Banca Sociala», руководителей кредитного и юридического отделов. Какую ответственность возьмут они на себя - покажут следующие заседания.

Марина ТИМОТИН