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Политика
Молдавский премьер встретился с Генсекретарем ООН
24.09.2017

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип  встретился в пятницу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Официальные лица обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и подчеркнули важность ООН в архитектуре глобальной безопасности, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.

В ходе дискуссий премьер-министр выразил благодарность за помощь, оказываемую ООН нашей стране, и заверил Антониу Гутерриша в поддержке Молдовы в содействии миру, безопасности и устойчивому развитию на благо всего мира.

Павел Филип от имени правительства Республики Молдова попросил поддержки ООН в усилиях, направленных на вывод иностранных войск с территории Молдовы. Глава исполнительного форума отметил, что эта просьба является крайне необходимым применением превентивной дипломатии в регионе, где находится под угрозой сохранение мира и региональной безопасности. «Вывод иностранных войск с территории Республики Молдова будет способствовать обеспечению лучшей атмосферы для решения приднестровского конфликта», - подчеркнул Павел Филип.

Премьер-министр также рассказал о масштабном процессе реформ, начатом молдавскими властями, и отметил, что были предприняты последовательные усилия по совершенствованию национального законодательства  в различных областях на основе хорошей международной практики. В этой связи Павел Филип заявил, что достижение целей устойчивого развития является неотъемлемой частью этих реформ.


 
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