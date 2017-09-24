ТОП – 10 вызовов, стоящих перед проевропейской оппозицией

В начале нового политического сезона портал ТРИБУНА решил опубликовать условный рейтинг вызовов, которые стоят перед лицом нашей проевропейской оппозиции. Отметим, что этот рейтинг выражает исключительно мнение членов нашей редакции.

1) Найти формулу совместного участия в следующих парламентских выборах

Проевропейская оппозиция должна понимать, что единственным шансом получить власть является изыскание формулы совместного участия в следующих парламентских выборах . Любой другой способ не позволит добиться этой важной цели, и станет началом упадка партий, которые сейчас входят в состав проевропейской оппозиции.

2) Найти способ привлечь уинионистский электорат

Сейчас унионистский электорат составляет около 20-30% от общего числа избирателей в Молдове, но пока у нас нет ни одной политической силы, способной объединить его. Проевропейская оппозиция привлекает лишь часть этих избирателей. Поэтому поиск способов объединить всех этих людей является большим вызовом для нашей оппозиции.

3) Найти самые животрепещущие проблемы общества и внести их в политическую повестку страны

До настоящего времени проевропейская оппозиция, в основном, всего лишь реагировала на инициативы власти и президента, при этом ей не удавалось продвинуть собственные идеи и приходилось только обороняться. Если оппозиция хочет перейти в наступление, ей следует обратить внимание на этот немаловажный аспект.

4) Разработать общую стратегию участия в референдуме по вопросу отстранения генерального примара столицы

Референдум по вопросу отстранения столичного генпримара станет для проевропейской оппозиции своеобразным экзаменом на зрелость. Если оппозиция не разработает общую стратегию в связи с этим референдумом, она рискует выбыть из борьбы не только за примэрию, но и за депутатские мандаты на следующих парламентских выборах.

5) Постараться удержать на своей стороне европейских партнеров

Власть Республики Молдова теперь, похоже, прилагает все больше усилий для того, чтобы вернуть себе поддержку европейских партнеров и восстановить дружественные отношения с ЕС, которые были испорчены вследствие игнорирования рекомендаций европейцев в связи с изменением избирательной системы. Если власти удастся хотя бы создать иллюзию того, что она пользуется поддержкой ЕС, это сыграет немаловажную роль на следующих парламентских выборах. Поэтому проевропейской оппозиции сейчас крайне важно доказать, что ЕС делает ставку именно на нее.

6) Убедить избирателей в том, что шанс на евроинтеграцию в руках оппозиции, а не власти

Абсолютно очевидно, что на следующих выборах на проевропейский электорат рассчитывает не только проевропейская оппозиция, но и власть. Поэтому, для оппозиции крайне важно убедить людей в том, что шанс на евроинтеграцию в руках оппозиции, а не власти.

7) Убедить избирателей в том, что ДПМ и ПСРМ действуют заодно

Если оппозиции удастся убедить в этом избирателей, тогда в нашем обществе появятся два политических лагеря – власть и ПСРМ с одной стороны, и оппозиция – с другой. Это может сыграть очень важную роль на следующих парламентских выборах.

8) Вывести на чистую воду те партии, которые только называют себя проевропейскими

Проевропейская оппозиция не должна недооценивать мелкие партии, которые также называют себя проевропейскими, хотя на самом деле играют в совершенно другие игры. Эти партии внесут сумятицу в ряды избирателей, а это снизит шансы настоящей проевропейской оппозиции.

9) Постараться мобилизовать проевропейский электорат в диаспоре

Несмотря на то, что проевропейская оппозиция довольно популярна среди представителей диаспоры, ей следует предпринять все возможные меры, чтобы максимально мобилизовать наших соотечественников за рубежом во время избирательной кампании. Это существенно увеличит шансы оппозиции на победу.

10) Убедить молдавское общество в том, что следующие парламентские выборы могут принести реальные перемены

Большая часть молдавского общества скептически относится к тому, что следующие парламентские выборы могут принести реальные перемены, и поэтому не особо ими интересуется. Если проевропейской оппозиции удастся убедить людей в том, что выборы могут принести перемены, отношение избирателей к плибесциту изменится, что в свою очередь увеличит шансы оппозиции на успех.