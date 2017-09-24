Игорь Додон: Если парламент и правительство отказываются выполнять волю народа, ее выполнит президент

Глава государства поблагодарил своих друзей, коллег и единомышленников из Партии Социалистов за полную поддержку и доверие, выказанные в рамках одновременных митингов в трех городах страны.

— Рад, что в нашем обществе есть такая команда неравнодушных людей — истинных патриотов Молдовы, на которую я, как глава государства, могу опереться, — написал президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон напомнил, что сегодня должен был состояться консультативный референдум по четырём вопросам: о недопустимости возврата выведенного из финансово-банковской системы Молдовы миллиарда евро за счёт граждан страны, о расширении полномочий президента, о сокращении числа депутатов парламента и о преподавании в школах истории Молдовы.

— Поскольку правящий режим отказывает народу Молдовы в выражении своего мнения посредством консультативного референдума, коллеги из ПСРМ решили провести его сами. Начиная с сегодняшнего дня, 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления в Республике Молдова. Задача ПСРМ собрать как минимум 70% подписей граждан страны, обладающих избирательным правом.

Если парламент и правительство отказываются выполнять волю народа – её должен выполнить избранный народом президент. Спасибо за доверие — я вас не подведу! Вместе мы победим! — заключил глава государства.