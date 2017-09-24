«Питон подкрался незаметно»

Либеральная партия не попадет в следующий парламент и исчезнет с политического поля. Есть три главные причины этой плачевной для Михая Гимпу ситуации: во-первых, партия стала манипулируемой и потеряла всякую самостоятельность, во-вторых, ее лидеры и активисты погрязли в незаконной наживе, и, в-третьих, больше никто не верит в то, что либералам на самом деле нужно объединение с Румынией: этот лозунг превратился в ширму, а других нет.

Два депутата-либерала, покинувших партию, традиционно винят в своем уходе Гимпу с его авторитаризмом. На самом деле у нас все партии авторитарные хотя бы потому, что только их лидеры контролируют финансовые потоки. Дело не в Гимпу. Практически все либералы стали могильщиками Либеральной партии. Нельзя проповедовать чистое западничество и русофобию – и одновременно делать деньги на создании баз отдыха в Крыму.

Гимпу заявил, что Юрие Дырда и Олег Ожог якобы стали жертвами шантажа Плахотнюка. Ему виднее: ведь и самого Гимпу шантажируют. Он мог бы взглянуть правде в глаза и спросить себя: а можно ли шантажировать того, у кого совесть чиста? Кто поверит в то, что Киртоакэ, управляя муниципием, не участвовал в разворовывании его бюджета и внешних вливаний? Кто поверит в то, что Киртоакэ и Шалару не не делились с Гимпу? Кто поверит, что Дырда получал все свои площадки для застройки путем участия в открытых, прозрачных и справедливых конкурсах?

Сегодня депутаты-либералы числятся независимыми. Но фактически все они уже стали членами ДПМ. И давно.

Можно сказать, что Плахотнюк и Демпартия пришли к абсолютной власти благодаря тому, что Гимпу и либералы либо поддерживали их открыто, либо молчали в ответ на творимые «коллегами» беззакония. Это руками Гимпу Плахотнюк уничтожил Филата и ЛДПМ, сделав шаг к истреблению многопартийной системы. Неудивительно, что и ЛП стали истреблять.

Вспомним, как 12 апреля 2013 года семеро депутатов, два министра, пятеро замминистров и лидеры территориальных организаций ЛП устроили бунт против лидера, объявив о создании совета реформирования партии. Совет захотел заменить дядю более управляемым племянником. Гимпу исключил всех «диссидентов» из партии, обвинив в предательстве. Лидер совета реформирования Ион Хадыркэ тут же подтвердил свое предательство, подписав с Владом Филатом и Марианом Лупу соглашение о создании «Коалиции проевропейского правления». В тот же день либералы-«реформаторы» проголосовали за правительство Юрия Лянкэ, получив четыре министерских портфеля для Татьяны Потынг, Виталие Маринуцы, Октавиана Бодиштяну и Георге Шалару. Олег Бодруг был избран вице-председателем парламента, Анна Гуцу - председателем парламентской комиссии по внешней политике.

И где сейчас они все? Где новая либеральная партия со своим орлом, летящим в сторону Европы? Кто поет гимн «O Libertate», текст которого написал Ион Хадыркэ? Не долетели. Не допели.

Партия Гимпу, взрастившая предателей и ими же преданная, перешла в оппозицию.

Странная это была оппозиция. Кому оппонировали? В чем это выражалось? О чем говорили, кроме объединения и России? Но и само объединение с Румынией Гимпу было не нужно. Никогда.

Сегодня ЛП ждет судьба ЛДПМ. Гимпу может повторить судьбу Филата. А ведь все это было предсказано.

Если бы Гимпу и Филат читали книжки на русском языке - они бы прочли роман в жанре постапокалипсиса молдавского писателя Владимира Лорченкова, ныне живущего в Канаде. В финале этого памфлета, написанного в 2000-х, Филат и Гимпу сидят в криковской колонии, обворованные ими избиратели жгут костры на площади Великого национального собрания, чтобы согреться, а посольство США охраняют танки от этих самых избирателей.

В момент написания книги все это казалось смешным, но маловероятным. Истории молдавского предательства воспринимались как чистый юмор. «Он продал: первого президента Снегура - второму президенту Лучинскому, второго президента Лучинского - спикеру парламента Дьякову, спикера парламента Дьякова - первому президенту Лучинскому»…

Еще Лорченков написал памфлет «Питон подкрался незаметно» про нового молдаванина, который завел себе ползучую гадину, и та его задушила...

Олег ВОЛКОВ