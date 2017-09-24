ПСРМ объявила о старте сбора подписей за переход к президентской форме правления

По итогам митингов, проведенных в поддержку инициатив президента, было решено организовать Национальную кампанию по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова.

Это требование содержится в принятой на общенациональной акции в поддержку президента резолюции.

«Исходя из того, что всенародно избранный Президент Республики Молдова Игорь Додон является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Партия социалистов Республики Молдова выдвигает инициативу перехода к президентской форме правления. Президент, избранный народом и ответственный перед народом, должен обладать функцией назначения правительства. Каждый министр в правительстве должен нести персональную ответственность перед Президентом и народом страны.

Учитывая то, что правящий режим отказывает народу Молдовы в выражении своего мнения посредством консультативного референдума, единственным способом народного волеизъявления являются досрочные парламентские выборы.

Народный референдум, с инициативой которого выступил Президент Игорь Додон, будет проведен в любом случае. Начиная с сегодняшнего дня, 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте Национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения Президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова. Наша задача - собрать как минимум 70% подписей граждан страны, обладающих избирательным правом», - говорится в декларации.

Организаторы митингов заявили, что в случае попыток отстранения президента страны от должности или силового решения приднестровского конфликта, Партия социалистов поддержит инициативу президента о созыве Великого национального собрания.

- Мы последуем его призыву и прибудем в центр Кишинева ради окончательного избавления страны от антинародного и антигосударственного режима, - заявили социалисты.

Сегодня, 24 сентября, ПСРМ провела масштабные акции в поддержку инициатив Игоря Додона, которые должны были быть вынесены на запрещенный властью референдум. Марши и митинги прошли одновременно в Бельцах, Новых Аненах и Кагуле.