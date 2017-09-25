Кто руководил банковской кражей

Некоторые детали из материалов следствия изложил в Facebook председатель комиссии общественного контроля при президенте Федор Гелич.

«11-21 января 2013 года Международный валютный фонд проверил сложившуюся ситуацию в банковской системе Молдовы и представил подробный отчёт о ситуации и предложил план по спасению банковской системы.

Так как отчёт строго засекречен, его представили строго определённым лицам.

Копия этого документа на 25 листах имеется в комиссии общественного контроля при президенте.

В этом отчёте были указаны лица, ответственные за происходящее.

Вот эти персоны.

Дорин Драгуцан – управляющий НБМ.

Эмма Табырцэ - вице-управляющий НБМ.

Виктор Бодю - генеральный секретарь госканцелярии, в дальнейшем был назначен директором «ВЕМ».

Вячеслав Негруца - министр финансов.

Тудор Копач - генеральный директор агенства публичной собственности.

Сорина Бурлаку - исполняющая обязанности директора «ВЕМ».

Доклад МВФ о ситуации в банковской системе Молдовы и предложение по спасению банковской системы были представлены премьер-министру Владу Филату.

Однако рекомендацию МВФ власти не приняли и на закрытом заседании парламента, решили контрольный пакет государства в «ВЕМ» продать своим же фирмам.

Именно на закрытом заседании парламента был дан старт массовому выводу миллиардов в офшорные банки.

Так что депутаты парламента Молдовы имеют непосредственное отношение к этой краже.

Преступление века может быть раскрыто ,только при условии полной смены власти.

ПРОСМОТРИТЕ ХОД ЗАСЕДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА, И ВЫ ВСЁ ПОЙМЁТЕ.

Просмотр начните снизу.

17:35. Парламент решил создать специальную комиссию из девяти человек. ПКРМ представлена в неё четырьмя депутатами: Олег Рейдман (председатель комиссии), Вячеслав Бондарь (вице-председатель), а также Александр Банников и Олег Гаризан. Либералы будут представлены Вадимом Кожокару, а демократы - секретарём комиссии Адрианом Канду. Три места остались вакантны - председатель фракции ЛДПМ Валериу Стрелец пообещал представить кандидатуры завтра. После этого заседание было закрыто. Следующее состоится завтра, 22 февраля.

17:28. Парламент 63-мя голосами "за" продолжал учреждение следственной комиссии по ситуации в Банка де економий.

17:25. Гимпу: "Ещё хотел бы сказать о комсомольцах и об их грязных методах. Господин Стрелец, ты же тоже не девственник, - весь свет об этом знает".

Лупу: "Оставьте уже ваши интимные вопросы с девственностью, наконец, все вместе! Девственность у них первый приоритет в жизни!".

17:22. Юрий Мунтян: "Хотел бы напомнить господину Гимпу и о его коллегах, например, о господине Хадыркэ, который был и комсомольцем, и лидером-комсомольцем, и коммунистом, и лауреатом премии Бориса Главана, и секретарём партийной организации в Союзе писателей. И господин Хадыркэ мог бы многое рассказать о росте самого господина Гимпу - из комсомола и из партии. Да и вы, господин Мунтяну, тоже ведь были и октябрёнком, и пионером. Так что не стоит засматриваться на других".

17:20. Михай Гимпу рассердился на заявления Валерия Стрелец и заявил, что тот - "комсомолец".

17:17. Депутат-либерал Валериу Мунтяну зачитал проект закона о создании следственной комиссии по ситуации в "ВЕМ".

Олег Рейдман, ПКРМ: "Я не совсем понимаю, что именно вы предлагаете - что мы должны за 3 месяца узнать нового. Предлагаем компромиссный вариант - создать рабочую группу, которая разработает законопроект по итогам этих слушаний и определит, для чего именно нужна комиссия. Если для того, чтобы улучшить ситуацию в банке - это одно, и срок в три месяца тут бесполезен. Если для того, чтобы наказать виновных - это другое".

Мунтяну: "Компромисс между коммунистами и либералами не может иметь места. И вас прошу за наши предложения не голосовать".

Валериу Стрелец, ЛДПМ: "не прикидывайтесь девственниками, господа либералы! Вчера во время комиссии вы прекрасно соглашались с предложениями коммунистов"..

17:02. Гимпу заявил, что бывший глава Банка де економий Григорий Гачкевич был задержан "по команде". "Нам сказали - проголосуйте за выделение денег, и тогда господин Гачкевич будет освобождён. Мы проголосовали, но господин Гачкевич был освобождён гораздо позже".

"мотив исходит из мотивов премьер-министра Владимира Филата, который контролирует и Министерство финансов, и границу, и таможню, и вообще ещё много всего", - заявил он.

16:59. Михай Гимпу, председатель ЛП: "Ситуация вокруг Банка де економий нехорошая, потому что граждани могут интерпретировать её по разному. Одни говорят - одно, другие - другое. Но я хотел бы обратиться к тем, кто держит деньги в этом банке - будьте спокойны. Мы узнаем, кто стоит за всем, и всё станет известно. И банк останется банком доверия населения.

В продолжение хочу спросить - какой мотив всего этого? Новый административный совет был сформирован, когда мы пришли к власти. А точнее - когда либерал-демократы пришли к власти. Это их представитель в правительстве, министр финансов - представитель ЛДПМ".

16:55. Заседание парламента задерживается уже 12 минут. В зале на данный момент недостаёт четырёх депутатов для кворума.

16:33. Парламент ушёл на перерыв по просьбе Либеральной партии.

16:31. Додон: "Говорю не как лидер социалистов, а как профессионал в данной области. Ситуация непростая. Мы должны ответить на два вопроса: что делаем дальше, как спасаем банк, и как спасаем всю банковскую систему. И второе - кто виноват и как наказать".

16:27. Олег Рейдман, ПКРМ: "Банкиры говорят много и говорят недостаточно понятно для простых людей. Количество цифр, процентов и дат - как количество деревьев в лесу. Мы доолжны избежать ситуации, когда за деревьями не увидим леса. Ситуация проста как буна зиуа - деньги были украдены. У банка серьёзные проблемы. Главное - узнать, насколько ситуация под контролем. здесь мы этого с вами не услышали. Набцанк исполнил свою функцию надхорно-регулирующегооргана, лишь слегка спрятавшись за формальный подход, формально единый подход. Он как "принципиальный" гаишник - фиксирует все нарушения, но количество ДТП от этого не уменьшается. Этот формализм и соограничения Набцанку можно было бы предъявить.

Банка дде економий стоял крепко и развивался, накачивал капитал, развивал иинфраструктуру. Правительство поддерживало его всеми способами. Капитал банка приблизился в 2009 году к милиларду леев. Что сегодня изменилось?

Изменилась власть. трёхголовая власть сошлась в оценке приоритетов которым должна была служить. Отсюда борьба за контроль над банком, период нефунциональности совета, захват совета ЛДПМ. Но господа из Минфина повели себя хищно и жадно. Объектом жэтой жадности стали государственные - то есть народные деньги.

Министр Негруца ограичил свою ответственность пакета в 56 процентов. Но одно дело когда пакет стоит миилиардд или когда не стоит почти ничего. За это надо овтетить.

Когда летом появилась угроза рейдерства, меры были решительны и на грани закона. Были мобилизованы все органы. А сейчас, когда акции банка сильно подешевели, дали зелёный цвет продаже акций. Кто реальный рейдер? мы узнаем это, когда поймём, кто скупил эти акции.

Правительство взяло на себя ответственность и согласится с тем, что оно с ответственнсотью не справилось. Предлагаю подговтовить и принять постановление по этим слушаниям. Предлагаю создать группу для выработки постановления.

Вопрос не в том, как сказал коллега Додон, что делать дальше, а - с кем делать дальше. Явно не с теми, кто, так скажем, потерял этот миллиард леев".

16:17. Владимир Филат ушел с трибуны, "чтобы рассказать депутату от ПКРМ Юрию Мунтяну", какие банки он имел в виду.

16:14. Валериу Сахарняну, ЛП: "Вы попросили Викола снизить штраф с пятисот тысяч до двадцати. Вам не кажется что в такой манере не стоит управлять государством?"

Филат: "Желаю вам никогда не быть в ситуации когда ваши разговоры прослушиваются, когда корреспонденция просматривается. Нужно обеспечить граждан фундаментальными свободами."

Также он ответил на второй вопрос депутата-либерала по поводу ситуации с немецкой компанией-инвестором. "В отношении Дрексльмайера я сделал то что нужно было сделать. Инвестиции для нашего государства имеют первоочередное значение", - отметил Филат.

16:11. Александр Петков, ПКРМ: "В ответ на вопросы, которые приходят из депутатского сектора, подконтрольного Кукловоду. В ущерб тысяч вкладчиков Банка де економий, происходит попытка рейдерской атаки на банк всё тем же сектором, подконтрольным Кукловодом".

Филат: "Могу сказать, что мы сделаем всё возможное для того, чтобы банк имел будущее".

16:07. Адриан Канду, ДПМ: "Господин Филат, что можно было сделано и не было сделано? "

Филат: "Хочу еще раз сказать что не Комитет финансовой стабильности должен выносить санкции".

Канду: "Имеет тогда этот комитет какой-то смысл?".

Филат: "Были решены проблемы многих банков. Но речь в комитете идет не только о банках, но и о финансово-налоговой политики. Его функции более широкие".

16:03. Депутат-коммунист Григорий Петренко заявил, что член фракции либеральной фракции Георге Брега - пьян. тот ответил, что не приходит на заседание "пьяным или под наркотиками как некоторые".

16:00. Юрий Мунтян, ПКРМ: "Вы можете перечислить банки? Какие плохие кредиты других банков перешли в Банка де экномий?"

Филат: "Не хочу называть их. Но закон должен быть для всех равен. Если вас интересуют названия этих банков я вам назову их лично".

Мунтян: Среди них не фигурирует Викториабанк, котоырй принадлежит Владу Плахотнюку?"

Филат: "Я вам потом скажу, в личной беседе".

Мунтян: "Спасибо".

В зале после ответа Филата раздался смех.

15:57. Филат, как и ранее Негруца, поддержал создание парламентской комиссии по исследованию ситуации. "Я выражаю большую надежду на то, что специальная комиссия тщателньо расследует этот момент", - заявил он. "Сегодня говорили о том что хорошие клиенты Банка де экономий ушли изх него в другие банки. нужно назвать в какие конкретно банки они ушли, и не связаны ли эти банки с теми, кто сегодня сидит в зале заседаняи паралмента", - отметил также премьер-министр.

15:54. Филат: "Надеюсь, что сегодняшние слушания приведут к стабилизации в Банка де экономий. Нужно, чтобы государственные органы действовали в унисон, а не искали политические дивиденды. Что касается того, сколько нужно денег, чтобы стабилизировать ситуацию, и где их брать - давайте не будем торопить события. Ответим на эти вопросы в надлежащее время".

15:50. Игорь Додон: "Вы хорошо действовали в июне-июле 2011 года в отношении так называемых рейдерских атак. Но спустя десятков попыток обеспечить работу комиссии, последний раз она заседала 6 вефраля 2013 года. Значит, комиссия не обсуждала ситуация в банка де экономий. Почему"?

Филат: "Не так называемые рейдерские атаки, а именно рейдерские атаки. в том числе - на Банка де экономий. В некоторых случаях ситуация изменилась, в некоторых - нет. Мы не определили, кто ответственный за них".

15:47. Олег Рейдман, ПКРМ: "Как часто и в какой форме руководимое вами правительство оценивает действие ваших продчиненных, яваляющихся преставителями государства на госпредприятиях? И как оцениваете вы лично те действия представителей правительства в Банка де экономий?"

Филат: "Оценка ответственности должна быть установлена".

15:45. Валериу Мунтяну, ЛП: "Вы обсуджали несовместимость ваших должностей, как премьера и как председателя Комитета по финансовой стабильности?"

Филат: "Я не вижу несовместимости. Проблема не в том, кто исполняет должности, а в том, как обеспечить легальность финансовой сферы и защитить интересы акционеров".

Мунтяну: "Бодю глава совета администрования Банка де экономий и возглавляет госканцелярию. Это тоже не противоречие?"

Филат : "Нет, я полагаю что и тут нет несовместимости".

15:42. Филат: "Я тут присутствую как председатель совета финансовой стабильности. Его цель - адекватное координирование действия. Когда появляется та или иная проблема и есть искреннее решение решить, то она решается. А сегодня есть эта цель. С другой стороны, создание специальной комиссии является обнаружением всех беззаконий в Банка де экономий. Проблемы в банке - старые".

15:38. Владимир Филат выступает у парламентской трибуны. Он заявил, что ситуация с Банка де екомномий стала предметом многих официальных дискуссий, в том числе и с национальным банком, и это подтверждается протоколами.

15:34. Премьер-министр Владимир Филат прибыл на парламентское заседание и находится в зале в кругу депутатов ЛДПМ. Это произошло после того, как ранее. в ходе сегодняшнего заседания этого потребовал Михай Гимпу, поскольку именно премьер-министр является главой комитета по финансовой стабилизации. Ожидается, что он отчитается перед депутатами после того, как это окончит делать его однопартиец и коллега по правительству Виктор Бодю. В настоящий момент Бодю отвечает на вопросы депутатов от ДПМ и ЛП - например об отчислениях на газификацию пригородов Кишинёва или о ситуации с крахом Инвестприватбанка в 2009-м году.

15:15. Олег Рейдман поинтересовался, почему, имея проблему с залоговой массой, Банка де економий не потребовал назад средства от заёмщиков. "Это хорошо, что вы привлекли органы, но только 14 с половиной миллионов из 130-ти явно недостаточно", - отметил он. "да, это очень мало", - ответил Виктор Бодю.

15:06. Глава Госконцелярии (по совместительству - председатель совета банка) Виктор Бодю полагает, что сейчас банка де экономий нуждается в "политике молчания". За последние две-три недели банк стал заложником политических интересов", сказал он.

15:00. Лилиана Палихович, вице-спикер: "Предлагаю не заслушивать вице-министра финансов Виктора Барбэнягрэ, поскольку он не скажет ничего нового по сравнению с министром".

Михай Гимпу, председатель ЛП: "Я согласен. он ответит на вопросы прокуратуры"..

14:57. Владимир Воронин, председатель ПКРМ: "Мы тут собрались и с десяти часов решаем извечный вопрос - где деньги. Вы, весь Альянс, делали все эти глупости, а сейчас выставили под удар этого ребёнка и интересуетесь, где деньги. Соберитесь всем Альянсом и ответьте на этот вопрос перед лицом народа".

14:50. Вадим Кожокару, ЛП: "Гсоподин министр, мы ни разу вас не видели на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансов. ни разу вы не пришли и не сказали, что такое происходит".

Вячеслав Негруца: "Я знаю процедурные вопросы. А комиссия была проинформирована".

14:49. Отвечая на вопрос депутата-либерала Вадима Кожокару, министр финансов не смог точно сказать, что именно предлагает для вывода из кризиса Банка де економий. Он отметил, что "существуют определённые модели, рекомендации", которые должны обсудить "коллеги из Национального банка, а также другие компетентные институты, включая прокуратуру и Министерство юстиции".

14:44. Мариан Лупу, спикер: "80 процентов "плохих" кредитов были выданы в октябре-ноябре".

Вячеслав Негруца: "Господин председатель, 80 процентов по объёмам от всех. Не было сказано о том, в какие временные сроки они были выданы".

14:35 Отвечая на вопрос депутата Додона, Негруца не смог назвать сумму, необходимую для повышения капитализации Банка де экономий. По его мнению, цифра в 500-600 миллионов леев "взята с потолка".

14:34. Отвечая на вопрос депутата от ПКРМ Зинаиды Киструги о том, почему Молдова вышла из пятерки лучших по стабильности банковских систем в 2009 году, Негруца заявил, что "многие страны деградировали", и что "в 2009 году новая власть оказалась практически без финансового управления".

14:26 Министр финансов еще раз обвинил председателя нацбанка в том, что он позволил захватить рейдерским путем акции Банка де экономий. "Драгуцан в прошлый раз в паралменте обещал вам, депутатам, что этого не произойдет, и Нацбанк не позволит выставить акции на продажу. И тем не менее сделал это". В ответ глава Нацбанка Дорин Драгуцан заявил, что по репликам Негруцы можно понять, почему из Банка де экономий вывели миллиард триста миллионов леев.

14:22. Мария Чобану, ЛДПМ: "В октябре позапрошлого года министр финансов представил в парламенте проект предложений по финансовой безопасности страны. Фракция Либеральной партии проголосовала категорически против. неужели это никак не связано с последовавшими рейдерскими атаками?"

14:01. Олег Рейдман, ПКРМ: "Господин министр, никто не сомневается в вашем умении говорить, тем более говорить с выражением. Однако, вы попытались изменить цель, с которой вас вызвали. Во-первых, представители вашего министерства входили в органы управления банка - как вы управляли эти людьми? Во-вторых, не является ли всё это борьбой за монопартийное влияние на Банка де економий? Как вы вообще использовали ресурсы комитета по стабилизации, ресурсы министерства, ресурсы премьер-министра, когда увидели, что крупные клиенты переходят в другие банки?"

Вчеслав Негруца, министр финансов: "Одно дело - говорить о политике в целом, другое - о политике банка. Лично я, как министр, находился в постоянной переписке с прокуратурой, с Советом безопансости, с Национальным банком - они все были оповещены. Клиенты покинули банк, потому что ясно видно давление на них. При этом ведомствами были проигнорированы рекомендации комитета стабилизации".

13:58. Вчеслав Негруца намекнул на то, что убытки Банка де экономий напрямую связаны с доходами некоторых других банков. "Банка де экономий имеет будущее. Он выстоит несмотря на все попытки его атаковать", - уточнил он.

13:55. Негруца: "Без сомнения, Банка де экономий восстановится и будет развиваться дальше. главное, чтобы было желание восстановить ситуацию, а не раскачивать лодку".

13:49. Вячеслав Негруца, министр финансов: "Вопрос имеет своё место - почему Национальный банк не отменил решений Административного совета?"

13:47. Вячеслав Негруца, министр финансов: "Часть "плохих" кредитов банка де экономий выдал без разрешения Нацбанка. Кроме того, ситуация ухудшилась после того, как ряд крупных клиентов банка под давлением ушли в другие банки".

13:38. Представляющий в правительстве Либерально-демократическую партию министр Вячеслав Негруца так же, как и оппоненты этой партии из ДПМ и ЛП, предлагает создать комиссию по изучению ситуации с Банка де економий. "В этом зале (заседаний парламента - прим.) находятся люди, заинтересованные в капиталах банка де економий. Я предлагаю изучить этот конфликт интересов в рамках соответствующей комиссии", - заявил он.

13:36. С докладом выступает министр финансов Вячеслав Негруца.

13:30. Олег Рейдман, ПКРМ: "К вопросу о рейдерских атаках. Пакеты акций, на которые была осуществлена атака, были заблокированы решением комиссии по финансовым рынкам. В качестве аргументов использовались решения судов, решения комитета по стабилизации. Но заблокировала комиссия по финансовым рынкам. Что случилось, и почему эти пакеты оказались разблокированными и свободными на рынке?"

Андрей Герман, вице-председатель комиссии по финансовым рынкам: "Простите, господин депутат, но мы не выполняли решений судов или комитета по стабильности..."

Рейдман: "Следует ли так понимать, что Национальный банк снял опасения с этих пакетов и допустил их к рынку?"

Герман: "Это, полагаю, вопрос не ко мне".

Рейдман: "Я уже не знаю, к кому обращаться".

Герман: "Мы выполнили решение Национального банка".

Рейдман: "О, вот-вот! А у вас есть документ, который это подтверждает"?

Герман: "Конечно".

Рейдман: "Хорошо".

13:20. Вице-председатель комиссии по финансовым рынкам Андрей Герман запросил на выступление всего "пару минут". Выступая у парламентской трибуны он заявил, что в ситуации с Банка де экономий фигурируют сделки с оффшорными фирмами.

12:38. Парламент ушёл на получасовой перерыв по просьбе председателя фракции ДПМ Дмитрия Дьякова. После этого будет заслушан вице-председатель Национальной комиссии по финансовым рынкам Андрей Герман.

12:37. Юрий Мунтян, ПКРМ: "Был эпизод, когда уважаемый журнал "The Banker", приложение к журналу "The Finantional Times" отметил молдавскую стабильность в числе лучших в мире. И президент Национального банка, которого знали все люди, имя которого вошло во многие учебники, который создавал банковскую систему Молдовы. А что сегодня? Раздел банка по политическим критериям, подконтрольность Плахотнюку, куча рейдерских атак. Скажите, господин Драгуцан, вам не стыдно получать зарплату? Почему не подадите уже в отставку - не могу понять вас как гражданина".

Дорин Драгуцан, президент НБМ: "Я вам скажу, что я делал три года! Банк имел проблемы все двадцать последних лет!"

16:21. Тудор Делиу, ЛДПМ: "Мы предлагаете сделать Банка де економий частным банком и продать стратегический объект. И это - после того, как недели уже СМИ вызывают панику у населения, у вкладчиков".

Дорин Драгуцан, президент НБМ: "Национальный банк не продаёт банки. Я никого не тороплю".

12:16. Артур Решетников, ПКРМ: "Одним из инструментов регулирования финансововй ситемы является и Совет безопасности. Вы декретом были назначены членом этого совета. Скажите, было ли за это время хоть одно совещание по этому вопросу, какие были предложения, рекомендации, какие предприняты действия для улучшения ситуации? Были вообще заседания".

Драгуцан: "Было".

Решетников: "И если было - то какие были предложения и действия со стороны этого совета".

Драгуцан: "Вам нужно обратиться к секретарю этого совета".

Решетников: "Я к вам обращаюсь не только как управляющему банком, но и как к члену Совета безопасности. Какие были рекомендации совета?"

Другуцан: "Я не могу вам прочесть этого".

Решетников: "Не надо зачитывать. Расскажите в целом - какие были предложения и что постановил".

Драгуцан: "Я не буду обсуждать политические вопросы".

12:08. Дорин Драгуцан, отвечая на вопрос депутата Михая Годи, заявил, что может назвать имена получателей "плохих" кредитов, но согласен сделать это исключительно на закрытом заседании.

12:00. Григорий Петренко, ПКРМ: "Господин гувернатор, вы представляете финансовую систему или Либеральную партию?"

Дорин Драгуцан, президент НБМ: "Я не комментирую".

Петренко: "Какую партию представляете?"

Драгуцан: "Хотите чтобы я ответил?"

Петренко: "Конечно".

Драгуцан: "Я не комментирую политические соглашения".

Мариан Лупу: "По теме задавайте вопросы. Следующий вопрос".

Петренко: "Ещё вопрос. Как можно охарактеризовать декларации президента Нацбанка в СМИ, которые вызывают панику".

Драгуцан: "Я не делал заявлений..."

11:51. Драгуцан не может юридически подтвердить сотрудничество Национального банка и Министерства финансов в вопросе формирования Административного совета банка де економий, поскольку "мы действовали на уровне джентльменского соглашения, чтобы не устраивать пинг-понг из писем".

11:30. Дорин Драгуцан не стал также и отвечать на вопросы, связанные с рейдерскими атаками на банковскую систему страны. "Я отвечу на это вне парламента", - отметил председатель Нацбанка.

11:25. Дорин Драгуцан рассердился на задававшего ему вопрос председателя парламентской комиссии по экономике Вячеслава Ионицэ. "Вы являетесь членом совета по стабильности финансовых рынков. Почему мы должны в парламенте обсуждать ваши вопросы?", - возмутился он.

11:18. Михай Гимпу, ЛП: "Кто возглавляет совет по стабилизации Банка де економий?"

Дорин Драгуцан, глава Нацбанка: "Совет возглавляет премьер-министр".

Гимпу: "Вы все слышали. теперь на трибуну нужно пригласить и премьера Филата".

Мариан Лупу, спикер: "Давайте все выскажутся, а потом будут решать".

11:16. Президент НБМ считает, что Банка де економий должен администрироваться "как частный банк" и предложил часть акций, принадлежащих государству.

11:15. Драгуцан считает, что Банка де економий "находится в тяжёлом кризисе доверия клиентов", а также обладает слабой капитализацией активов.

11:04. Драгуцан снял ответственность с Национального банка за ситуацию в Банка де экономий, поскольку в административный совет этого банка входят представители других государственных ведомств. Также он заявил, что "ещё в октябре 2010-го года Национальный банк сообщал о беспрецедентных кредитах".

11:00 "Есть три группы компаний, кредитование которых привели к деградации в Банка де экономий. Одна группа - две никому неизвестные компании. Вместо того, чтобы вернуть кредиты, банк получил активы этих компаний. Но стоимость этих активов неизвестна. Вторая группа - "энергетическая группа". Третья группа - строительная", перечислил Дорин Драгуцан.

10:53 Глава Нацбанка считает, что в целом руководство Банка де экономий продемонстрировало свою безответственность. Руководство стало выдавать рискованные, ничем не обоснованные кредиты на сотни миллионов леев, в основном, двум группам компаний. "Капитал банка не позволяет покрыть все потери в результате этих кредитов", заявил Драгуцан.

10:47 По словам Драгуцана, ситуация в "ВЕМ" очень серьезная. Каждый второй лей в банке ничем не обеспечен. По его словам, ситуация ухудшилась из-за позиции Минфина. Драцуган считает, что изменения в административном совете, инициированные Минфином, частично противоречили закону. Поэтому административный совет был нефункциальным. Большинство необоснованных кредитов на сумму больше миллиарда леев были выданы, когда административный совет был нефункциональным.

10:41 Начались слушания по ситуации в банковском секторе. Первым выступает председатель Нацбанка Дорин Драгуцан. По его словам, ситуация с банковскими портфелям деградировала в четырех банках, и больше всего - в "ВЕМ". В целом банковские кредиты в Молдове в 2012 году выросли, но сократились в четырех банках.

По словам Драгуцана, леевые депозиты на 31 декабря 2012 года увеличились. "Если бы не ситуация в "ВЕМ", то в целом рост прибыли в банковском секторе составил бы 10 процентов", заявил Драгуцан.

10:36 Гимпу возмутился тем, что Лупу не поставил на голосование его предложение. Лупу ответил, что это прерогатива спикера. Гимпу подчеркнул, что это право депутата парламента, и Лупу обязан его поставить на голосование. "Пленум парламента не может заставить спикера действовать так или иначе. Я обещаю, что я приму решение в законном ключе", пообещал Лупу.

10:33 Депутаты проголосовали за предложение Александра Петкова о приглашении в парламент главы Центра антикоррупции и главы МВД. Гимпу тут же добавил, что должен придти и руководитель прокуратуры антикоррупции. Депутаты проголосовали против.

10:27 Депутаты голосуют за включение либо исключение законопроектов вопросов из повестки дня. Депутаты проголосовали против включения в повестку дня вопроса об откладывании принесения присяги одного из кандидатов в судьи Конституционного суда, который, по мнению Артура Решетникова, не соответствует требованиям о конституционном судье Республики Молдова (постоянно проживает в другой стране).

10:20 Депутат от ПКРМ Алескандр Петков напомнил о том, что Центр антикоррупции констатировал плохую ситуацию в министерстве транспорта. "Предлагаю вызвать г-на Кетрару, чтобы он рассказал о том, что происходит в транспортной сфере и связанных с ним структурах". Также Петков предложил вызвать министра МВД Речана, чтобы он рассказал, что ему известно о деле Интерпола в отношении Владимира Плахотнюка.

10:16 Михай Гимпу потребовал создания специальной комиссии по расследованию ситуации в "ВЕМ" и потребовал, чтобы исполняющий обязанности генпрокурора пришел в парламент и рассказал, как продвигается дело о казино. "Пусть все знают, кто вор. Или Гимпу, если генпрокуратура докажет, либо Ионица!", - заявил Гимпу. Гимпу также потребовал голосования за снятие председателя экономической комиссии Ионицэ.

10:13 Депутат от ПКРМ Сергей Стати напомнил, что ПКРМ давно требует рассмотрения ситуации, которой сложилась в переговорном процессе. Он напомнил, что нет такого юридического понятия как "восточные районы Молдовы" и давно закреплено название "Приднестровье".

10:11 Михай Годя попросил зарегистрировать его выступление после рассмотрения вопросов повестки парламента. Также он затребовал организовать слушания по открытию российского консульства в Приднестровье.

10:05 Депутат от ПКРМ Григорий Петренко поставил вопрос о депутатской неприкосновенности Владимира Плахотнюка. "Требуем прихода сюда и.о. генпрокурора, чтобы он отчитался о расследовании рейдерских атак, а также пояснил, когда в парламент поступит запрос о снятии с господина Плахотнюка депутатского иммунитета", - сказал он.

Заседание парламента открылось в 10:00