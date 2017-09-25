В трех городах Молдовы прошли митинги в поддержку президента

Сразу в нескольких городах Молдовы в воскресенье прошли протесты: тысячи людей вышли поддержать президента республики и его инициативы

В трех городах Молдовы в воскресенье прошли митинги в поддержку президента республики Игоря Додона и его инициатив. Речь идет о северной столице страны — Бельцах, а также Кагуле и Новых Аненах. Организаторами манифестаций выступила Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон.

Акции в поддержку молдавского лидера начались с маршей по центральным улицам этих городов, а затем продолжись митингами. В руках у участников акций государственные флаги Молдовы и партийная символика. Люди скандируют: "Референдум", "Хотим досрочные выборы", "Правительство в отставку", "Молдова", "За президента", "Победа".

Основной посыл митингов — выражение солидарности с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

Ранее Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума.

"Сегодня 24 сентября. В соответствии с указом президента должен был быть осуществлен референдум. Власть испугалась этого. Шесть судей КС запретили народу Молдовы высказать свое мнение по вопросам, которые выдвинул президент Молдовы референдум. Мы должны им сегодня ответить — "Нет этой власти. Нет этому режиму", — сказал депутат-социалист Владимир Цуркан.

Противостояние в верхних эшелонах власти

Конфронтация в высших эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза.

Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовал парламент.