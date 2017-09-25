Бывший министр обороны угрожает премьеру перейти на сторону Нэстасе, если его жену уволят

Бывший министр обороны Валерий Троенко шантажирует премьера Павла Филипа. Как глава кабмина сообщил в фейсбуке, Троенко пригрозил перейти на сторону лидера партии "Платформа Достоинства и правды" Андрея Нэстасе, если его жену уволят с госпредприятия "Registru".

Премьер расценил заявление Троенко, как угрозу, и назвал их неприемлемыми. Павел Филип отметил, что ему неизвестно, работает ли супруга экс-министра в "Registru". "Но если вы увидите Троенко среди ярых поборников "справедливости", то знайте, что им движет", добавил глава кабмина.

Валерий Троенко подтвердил Publika TV, что действительно написал сообщение премьеру, но угрозой его не считает. По словам экс-министра, его супруга достигла пенсионного возраста, и её оповестили о предстоящем увольнении.