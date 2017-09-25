Владимир Цуркан: Сегодняшние митинги — предупреждение властям Молдовы

Граждане Молдовы собрались сегодня на митинги, чтобы выразить свою озабоченность и возмущение тем, что творят нынешние власти страны по отношению к народу и к избранному им президенту страны Игорю Додону.

Об этом заявил участвующий в митинге в Кагуле депутат парламента от Партии социалистов Владимир Цуркан. По его словам, граждане Молдовы возмущены тем, что их лишили права на референдуме высказать свое мнение по важнейшим вопросам.

— Сегодняшний митинг — это прежде всего протест, а также акция в поддержку президента страны. Этот митинг также является предупреждение властям: если они не прислушаются к людям, будут и другие акции, — предупредил Цуркан.

Партия социалистов Республики Молдова проводит сегодня, 24 сентября, общенациональный протест против антинародной власти в поддержку президента и его инициатив, который проходит одновременно в трех городах: Бельцах, Новых Аненах и Кагуле.