Праздник многонациональной Молдовы похож на 8 марта: власть, как мужики о женщинах, вспоминает о других национальностях лишь раз в год

Вчера власти вдруг вспомнили, что в стране проживают не только представители титульной нации, но и множества других национальностей

Вроде, правильное, нужное и дельное мероприятие организовало руководство страны. Но, по устоявшейся традиции, я подготовил ложечку дегтя в огромную бочку меда. Итак, о чем мы говорим? О XVI фестивале национальностей, который прошел в Кишиневе вчера, в воскресенье, под девизом «Единство через многообразие». Как сообщается, в нем приняло участие около 75 этнокультурных организаций, которые представляют 30 национальностей. Они, как сообщают СМИ, «продемонстрировали культуру и традиции этносов через выставки, произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства, национальные костюмы, художественные программы, мастер-классы, национальные кухни»...

Все замечательно, браво, конечно, у нас многонациональная страна и все такое... Но не покидает ощущение лубочности, помпезности и картинности такого вот мероприятия. Вот прошел этот фест, пришел понедельник и власти тут же забыли о национальном многообразии Молдовы. Знаете, этот как с Восьмым марта или с Девятым мая происходит. 8 марта мужики вдруг замечают, что наши женщины — самые лучшие, самые замечательные, самые красивые! Подарки дарят, на руках женщин носят, посуду в этот день моют, места в маршрутках уступают.

А пришло 9 марта, все, войдет женщина с тяжелыми сумками в маршрутку, мужик сидит или в телефон уткнулся или в окно уставился, типа, не видит, что кругом творится. Девятого мая все (и руководство страны) вдруг вспоминают: а наши ветераны еще ведь живы! Тоже правильные речи на Мемориале — помним, гордимся, спасибо за Победу! Цветы, чествование, помощь материальная... А что в остальные 364 дня? Пенсия в тысячу-две леев, как насмешка, которой ни на коммуналку не хватает, ни на лекарства.

Помним, как же..

Так и с нацменшинствами. Вспомнили вчера о них, сказали теплые слова, мол,гордимся таким национальным многообразием, это наше богатство, это наше будущее. Галочку поставили, отметились и хватит. А попробуйте получить ответ на свой запрос в государственные органы на русском. Да, должны отправить ответ на том языке, на котором запрос получили, но это редко выполняется. А разве мало происходит инцидентов, когда чиновники отказываются говорить на русском? Да, кстати, а много ли вы знаете русскоговорящих чиновников? А сколько уже было случаев, когда врачи отказывались принять русскоговорящего пациента? Мы неоднократно об этом писали, помним, какие скандалы возникали из-за этого.

Оказавшись же на еврейской улице, можно было окунуться в настоящее еврейское местечко Молдовы. Песни, национальные угощения, танцы, радушие и конечно же ...

Может, лучше властям не буйствовать в своем лицемерии и стремлении показать, что в нашей стране всем национальностям живется с каждым днем все лучше и лучше. Давайте не пускать пыль в глаза этими вот помпезными фестивалями, а тихо и незаметно улучшать жизнь представителя любой национальности, живущего в Молдове. Чтобы он не чувствовал себя ущербным оттого лишь, что не принадлежит к титульной нации. Ведь мы все, как ни крути, граждане Республики Молдова со всеми вытекающими отсюда правами!

Леонид РЯБКОВ