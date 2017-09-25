Страна превращается в территорию Молдавским властям, чтобы остановить миграцию, осталось только закрыть границу?

Кишинев. Около 4 часов утра. Я и моя любимая девушка, держась за руки, едем в аэропорт. Молча. Суетливо выскакивая из машины, хватаем сумки и чемоданы – страстно обсуждаем, не тяжело ли, удобно ли их нести, не слишком ли шумят пластмассовые колесики на плохом дорожном покрытии – в общем, всякую ерунду, лишь бы избежать личного и серьезного разговора. Через 20 минут наступает пора прощаться. Она уходит по светлому коридору, пройдя пограничный контроль. Затем таможенный, и… скрывается из виду.

Она улетела во Франкфурт – чтобы отучиться, а затем остаться в Германии на ПМЖ.

«Я получу, наконец, хорошее образование, буду жить в стране для людей, буду работать и знать, что мой труд ценят и оплачивают по достоинству!» – эту фразу я слышал неоднократно.

Всякий раз она звучала без доли сожаления – моя дорогая Ю. давно уже для себя все решила: на кого она отучиться, где, и кем будет работать. Решила, как будет поддерживать контакт с друзьями и родителями, с какой частотой сними видеться, и чему она будет посвящать свое свободное время. Она продумала все до мелочей, и ее план кажется ей безукоризненным. Возможно, он таковым и является. Но важно даже не это – важно, что друзья, родственники и я ее поддерживаем.

Спустя несколько дней после нашей последней встречи я увидел в Кишиневе исполинского размера рекламный баннер, на нем – два огромных слова: «Оставайтесь дома». Реклама платформы, на которой размещены объявления о вакансиях… И я подумал: насколько плохо обстоят дела с эмиграцией в нашей стране, если в качестве рекламных слоганов используются банальные призывы не уезжать из Молдовы? Да еще и вот так – в лоб. Крик отчаяния…

У меня не хватает широты мысли, чтобы представить, что будет дальше. Может, появятся люди, которые группами будут дежурить в аэропорту, стараясь нас с вами убедить в том, что наше решение уехать – неправильное? Со всеми вытекающими последствиями этого метода – например, горькими слезами.

Грустно наблюдать за тем, как в стране не делается практически ничего, чтобы удержать граждан на родине. Процесс очевидно пущен на самотек, и однажды его нужно будет останавливать. Как это сделать, учитывая, что конструктивных действий практически не предпринимается? Только закрытием границы…

Не сомневаюсь: молдавские власти, чтобы защитить свои честные имена. Захотят мне возразить. А я в ответ могу лишь рассказать короткую историю, которая для меня –самый убедительный аргумент. Мой знакомый – врач. Он учился на бюджете, справлялся отлично, и согласился отправиться в район. Теперь работает за 1 700 леев в месяц, а на новом месте его жизнь всеми правдами и неправдами отравляют новые коллеги, в «схемы» которых он не вписывается. Жить и наслаждаться жизнью здесь невозможно де-факто. Потому-то светлый коридор после пограничного контроля в аэропорту кажется лучом света в темном царстве и единственной надеждой на лучшее.