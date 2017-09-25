Нина Штански обратилась к журналистам Молдовы: «Хватит уже лазить по чужим постелям»

Почему жена экс-президента Приднестровья обиделась на представителей СМИ, которые попытались определить ее местонахождение

Экс-министр МИДа Приднестровья и супруга бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука на днях разобиделась на представителей одного из интернет-порталов Молдовы, который попытался разобраться, где сейчас находятся бывшие высокопоставленные чиновники. Заканчивается эта нравоучительная тирада следующим образом: «Где я сейчас нахожусь - не ваше дело. Хватить уже заглядывать в чужие окна и лазить по чужим постелям. Делайте новости, не страдайте самизнаетечем. На сим позвольте кланяться»…

Коллеги, может быть, в ответ тоже раскланяются, но вот нам хотелось бы напомнить, что, как ни крути, Нина Шевчук и ее нынешний супруг, несмотря на приставки «экс», являются публичными личностями. На своих страничках в социальных сетях они вполне себе активно комментируют политические новости из Приднестровья, критикуя «режим Красносельского». И создается ощущение, что не было никакого побега из Приднестровья в …Кишинев, а потом в Европу – им кажется, что они до сих пор в Левобережье, где можно было и интернет-форумы прикрыть, и указать журналистам, что и как надо писать.

О том, что супруги Шевчук не до конца понимают, что происходит, и почему «проклятые СМИ суют нос в их жизнь», говорит и такой показательный факт: оказавшись на территории Молдовы, экс-президент тут же принялся активно развивать кипучую деятельность на Фэйсбуке, задружившись с большим количество местного люда, включая журналистов. Однако пытливый человек, следящий за аккаунтом Евгения Васильевича, мог бы заметить, что часть представителей молдавских СМИ на этот час уже его «френдами» не являются.

Скорее всего, такой «откат» произошел из-за «бесцеремонности» наших «акул пера». По какой-то причине экс-высокопоставленные лидеры региона думали, что здесь им создадут те же комфортные условия существования, что и за Днестром. Как и в вышеописанном случае: они не понимают, что это НОРМАЛЬНО, когда журналист интересуется у публичной личности, где она в данный момент находится, а если в ответ получает молчание или «бан», то выдвигает свои версии. Как объяснить, что это не «лазание по чужим постелям», а нормальное репортерское любопытство? Не у бывшей танцовщицы или коммерсанта интересуются, а – еще раз – у экс-президента и его жены, экс-главы МИДа.

Мы вот, например, учитывая информационный вакуум вокруг этой темы, буквально в считанные минуты при помощи нехитрой программки выяснили, где на тот час находилась, как минимум, Нина Шевчук, которая опубликовала 17 сентября 2017 года в Фэйсбуке фото в одном из кафе. Определили по рисунку на стене на заднем фоне и интерьеру. Ну, то есть, тот еще секрет, если честно.

Что хочется сказать в итоге? Есть, наверное, только один способ супругам Шевчука добиться спокойствия – это уйти из поля публичности, став рядовой семьей. Захотят ли они такого счастья – очень сомнительно, учитывая амбициозность обоих. А вот тогда на СМИ обижаться не надо, путая «свою личную шерсть с государственной».

Никита Зверев