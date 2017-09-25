Ахиллесова пята или решающий удар, который президент Додон может нанести власти

В последнее время много пишут и говорят о возможном вводе второго тура голосования в одномандатных округах, даже несмотря на то, что представители власти пока не внесли этот вопрос в повестку дня новой парламентской сессии. Одни говорят, что так власть хочет нанести серьезный удар социалистам, существенно подорвав их шансы на успех в предстоящих выборах.

Другие считают, что этим власть попытается усмирить возмущение проевропейской оппозиции, которая неоднократно обвиняла ее в создании оптимальных условий для победы пророссийских сил на выборах. Третьи утверждают, что вводом второго тура и снижением шансов ПСРМ, власть хочет «помириться» с европейцами, которые недовольны тем, что их рекомендации были проигнорированы при вводе смешанного голосования. Так или иначе, но говоря о том, что может произойти, никто не учел и ответных мер социалистов и президента Додона, а эти могут последовать именно оттуда, откуда меньше всего ожидалось.

В связи со смешанным голосованием у власти появилась большая проблема, которую она пытается всячески скрыть, но которая периодически выходит на поверхность – корректность процесса создания одномандатных округов. Для этого была создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе, но от внимания общественности ускользнула одна очень важная деталь – деятельность этой комиссии бойкотируется большинством крупнейших партий Республики Молдова.

Речь идет о таких партиях как: Партия коммунистов, Либеральная партия, Либерал-демократическая партия Молдовы, а также внепарламентскими партиями (которые дают понять, что не признают деятельность этой комиссии), как например: партия «Действие и Солидарность», партия «Платформа Достоинство и Правда» и «наша Партия». На предыдущем заседании комиссии ее председатель Юрий Чокан даже призвал ПКРМ, ЛП, ЛДПМ и ПДС принять участие в работе комиссии.

Таким образом, создалась довольно интересная ситуация, когда кроме ДПМ и ЕНПМ, никто, за исключением ПСРМ, не проявляют к деятельности комиссии никакого интереса. Несложно понять, что если социалисты решат в определенный момент отказаться от участия в работе этой комиссии, доверие к ее деятельности сведется к нулю.

Сейчас социалисты не заинтересованы в выходе из состава комиссии, потому что они являются и авторами, и сподвижниками смешанной избирательной системы. Более того, принятые поправки к Кодексу о выборах им только на руку. Но если власть введет второй тур в одномандатных округах (что не исключено) или выступит с инициативами об участии в выборах и жителей Приднестровья, и представителей диаспоры, которые невыгодны ПСРМ, социалисты, несомненно, предпримут ответные меры, одной из которых может стать дискредитация деятельности Комиссии по созданию одномандатных округов.

Несмотря на то, что кому-то эта проблема может показаться незначительной, на самом деле эта деталь может сорвать все политические многоходовки в связи со смешанной избирательной системой. Это своего рода Ахиллесова пята правящей власти. Социалистам, похоже, об этом известно. И они, судя по всему, готовятся действовать. Но, поживем — увидим…

Думитру Спэтару