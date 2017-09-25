"Я видел список расписок, которые политики писали Шору, получая у него миллионы"

В Комиссию общественного контроля при президенте продолжают поступать документы, которые будут представлены обществу по краже банковской системы Молдовы, сообщает председатель комиссии Федор Гелич.

"Меня поразил один документ, который подтверждает, что Шор очень умело посадил политическую элиту Молдовы на кукан, - пишет он в социальной сети. - Шор являлся крупным заимодателем Молдовы, который финансировал политиков и чиновников крупного калибра, он был "бухгалтером" банков и вёл тщательный учёт распределяемых и выдаваемых денег.

Шор давал в долг миллионы, но при этом брал расписки и оформлял другие документы, которые он хранит, и это его самое мощное оружие.

Я видел список расписок, которые политики писали Шору, получая у него миллионы.

И если Шор представит обществу этот документ, то все эти политики и чиновники должны будут вернуть полученные деньги в банк или сесть в тюрьму.

У Шора есть очень серьёзный компромат - и это его самая надёжная защита.

Меня интересовали две персоны - это Додон и Плахотнюк, но их в списке не оказалось.

Но те, кто в этом списке, должны охранять Шора как зеницу ока.

Уверен, что Национальному центру антикоррупции известен этот список.

Молодец Шор, настоящий еврей".