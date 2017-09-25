Миссия ЕС в Восточном Соседстве и Молдове: стимулирование развития или европейская интеграция?

Поскольку европейские ценности воспринимаются в качестве угрозы коррумпированными политическими силами из стран Восточного партнёрства и являются основными мишенями российской пропаганды, ЕС обязан удвоить свои усилия по их защите и продвижению...

Приверженность Европейского союза прагматизму становится всё более очевидной константой в его отношениях с восточными соседями. Однако было бы ошибочно и рискованно сравнивать тот прагматичный подход, который ЕС всё активнее берёт на вооружение, с „realpolitik” других крупных игроков, действующих в этом регионе. Лишь кто-либо не владеющий информацией способен отрицать тот факт, что глубина внешней политики, включающей в себя и отношения с восточными соседями (Восточное партнёрство), зависит от политической воли 28 государств-членов Евросоюза. По этой причине склонность к прагматизму вытекает из рационализации европейской интеграции, как внутри ЕС, так и за его пределами. На внешнеполитической арене более предпочтительны действия с конкретными результатами, нежели пока неосуществимые и оторванные от реальности политические предложения, такие как перспектива вступления в ЕС. Такой подход позволяет добиться более искренней поддержки европейской политики общественностью, без которой невозможно обеспечить устойчивость европейского проекта. В то же время, тенденция к прагматизму вытекает из своего рода осторожности в отношении завышенных целей, которые не отвечают первоочередным потребностям граждан или совершенно не связаны с успешным функционированием государственных структур на восточных границах Евросоюза.

Первоначальный геополитический романтизм ЕС в отношении Восточного партнёрства помешал ему эффективно предотвратить превращение региона в „огненное кольцо”. Многочисленные кризисы в странах Восточного партнёрства, зародившиеся в 2009–2012 годах, но спровоцированные коррумпированными квази-проевропейскими правительствами в 2013–2015 годах, слабая устойчивость государственных структур и вмешательство российского фактора, стали для ЕС полезным, хотя и болезненным уроком. Этим отчасти объясняется то, почему европейские чиновники стали уделять больше внимания не заявлениям, а конкретным фактам. С недавних пор ЕС стремится продвигать реальные реформы, осуждая реформы „на бумаге”. Ведь поверхностность или временный характер реформ, не соответствующие духу реформ, требуемых подписанными ЕС Соглашениями об ассоциации, могут стать катализатором новой волны кризисов, по крайней мере, в половине стран Восточного партнёрства. Такой сценарий приведёт к глубокими геополитическим потрясениям, которые дискредитируют европейскую интеграцию у восточных соседей ЕС. Это будет иметь серьёзные последствия для попыток Евросоюза европеизировать регион.

Поддержка в странах Восточного партнёрства „стабилократии”, которая выгодна коррумпированным элитам и отталкивает граждан от европейского вектора, является одним из главных вызовов для ЕС. Качественное преобразование местных реалий – вот в чём должны заключаться европейские интересы. Но для этого Евросоюз должен воспринимать объективно и придать официальный характер обоснованной критике в адрес правящих политических сил. Такой подход повысит общественную поддержку европейской интеграции и станет стимулом для подлинной политической конкуренции между силами, претендующими на проевропейский статус. Одновременно это уменьшит влияние российской пропаганды, приписывающей европейскому фактору в регионе деструктивную роль.

Развитие и/или европейская интеграция?

Проникновение ЕС к его восточным соседям породило неудобства для властей и постсоветского политического класса в регионе, особенно для России. Этот дискомфорт был вызван экспортом европейских ценностей (верховенства закона, надлежащего управления и прав человека), продвигаемых ЕС посредством Восточного партнёрства и пакета двусторонних соглашений. Будучи внедрены на практике, эти европейские принципы могут поставить под угрозу любой политический режим, подпитываемый политической коррупцией, расхищением государственных средств и подрывом учреждений.

Если бы вклад Евросоюза в развитие его восточных соседей ограничился лишь экспортом стабильности и экономических возможностей, то ни Россия, ни национальные нереформистские правительства не начали бы открытые, скрытые или гибридные кампании, призванные бойкотировать, парализовать или подавить европейскую интеграцию. Иными словами, внедрение в странах Восточной Европы европейской нормативной базы, благодаря которой европейские принципы и ценности становятся более доступными, является главным элементом, отличающим европейскую интеграцию от классических усилий проводников международного развития. Путём „национализации” европейских ценностей может быть достигнута постепенная, но непрерывная демократизация региона, до сих пор имеющая крайне нелинейный характер. В странах Восточного партнёрства катализаторы демократического процесса зачастую отсутствуют, являются хрупкими или даже искусственными, поскольку представляют собой продолжение нереформистских политических режимов.

Европейская интеграция имеет более глубокие последствия для глубинной трансформации стран Восточного партнерства, чем имели бы проекты международного развития. В то же время, европейскую интеграцию сложнее осуществить, поскольку она требует политической воли, функционирующих учреждений и взыскательного общественного мнения. Вышеперечисленное, в свою очередь, зависит от качества демократии внутри политических партий, от силы и добропорядочности гражданского общества, от политической нейтральности СМИ и их лояльности к публичной повестке дня, а также от мобильности гражданского духа в обществе. Всё чаще ЕС вынужден действовать у своих восточных границ, не имея этих элементов, незаменимых при построении либеральной демократии. Потому нет никакой гарантии того, что происходящие в регионе изменения необратимы.

Молдова и европеизация на бумаге

Благодаря Соглашению об ассоциации, Молдова входит в группу стран, имеющих наиболее продвинутые отношения с Евросоюзом среди его восточных соседей. Эти рамки обеспечивают практически все необходимые инструменты для интеграции страны на европейский рынок и для равнения на политические решения, принимаемые странами ЕС.

Одновременно верно и то, что взятые на себя Молдовой обязательства превышают не только реальные возможности страны на данный момент, но и готовность политической элиты впитывать и усваивать необходимые реформы в полном объёме.

Даже прибегая к постановке условий, невозможно помочь осуществлению реформ, если отсутствует политическая воля. Без неё европеизация страны останется лишь на бумаге, и изменения не будут ни долговечными, ни глубокими.

Включение властей в благотворный процесс реформ предполагает наличие свободы и системы „сдержек и противовесов” при функционировании учреждений, но прежде всего – предсказуемость демократических процессов.

Изменение избирательного законодательства летом 2017 года, вопреки существующему политическому и общественному консенсусу, показало, что демократия в Молдове является вовсе не предсказуемой, а скорее управляемой. В условиях такого рода демократии любая реформа, включаемая в повестку дня, имеет ограниченное влияние, пропорциональное интересам правящих политических сил.

Зависимость властей страны от европейской финансовой помощи – это практически единственный рычаг, с помощью которого ещё возможно стимулировать реформы. Но для того, чтобы отличаться от проектов международного развития, Брюссель обязан увязать условия финансирования с уважением к европейским ценностям – верховенству закона, надлежащему управлению и правам человека. В соответствии с этой логикой ЕС должен, по крайней мере, отложить выделение первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро. В противном случае ЕС пошлёт властям неверный сигнал, поощрив их к дальнейшей имитации реформ и подрыву европейских ценностей. Более того, ЕС упустит возможность укрепить свой имидж в глазах общественности, которая, не будучи в состоянии наказать власти, ждёт сравнимых с наказанием мер от ЕС и других зарубежных партнёров.

Вместо заключения...

Поскольку европейские ценности воспринимаются в качестве угрозы коррумпированными политическими силами из стран Восточного партнёрства и являются основными мишенями российской пропаганды, ЕС обязан удвоить свои усилия по их защите и продвижению.

ЕС должен исходить из обязательств Соглашения об ассоциации и сосредоточиться на его реализации в полном объёме, путём внедрения европейских ценностей, а не одного лишь специализированного законодательства. Укоренение реформ и их эффективность зависят от жизнеспособности независимых учреждений, которая невозможна в том случае, если политический фактор пренебрегает или подрывает надлежащее управление и другие европейские принципы.

Качество европейской интеграции, как и непрерывная демократизация региона, в огромной степени зависят от внимания к тому, как соблюдаются верховенство закона и права человека. Игнорирование этих аспектов может дискредитировать процесс европейской интеграции, превратив его в обычные действия с ограниченными последствиями, направленные на развитие стран с переходной экономикой.

Дионис Ченуша