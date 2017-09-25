Граждан, желающих продать квартиры, освободили от уплаты налогов

осударство освобождает от уплаты налогов граждан, желающих продать квартиры, в которых они прописаны, отменены и сборы в случае дарения или наследования жилья.

Новость была озвучена представителями Государственной налоговой службы в ходе встречи за «круглым столом», организованной Союзом агентств недвижимости, объединяющим более 20 компаний, сфера деятельности которых – жилая недвижимость, передаёт trm.md со ссылкой на Timpul.md.

Начальник Управления прямых налогов в Государственной налоговой службе Парасковья Чиботаренко уточнила, что соответствующие поправки в действующее законодательство вступили в силу в начале текущего года, но о них мало кто знает. И, как следствие, люди избегают декларировать реальную стоимость сделок с недвижимостью.

Освобождаются от уплаты налогов при продаже квартир все, кто прописан в них как минимум три года.

Государство отменило налоговые сборы и в случае дарения или наследования жилья.