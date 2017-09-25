Социалисты проведут сбор подписей за изменение формы правления

Тысячи людей, члены и сторонники Партии социалистов, вышли на демонстрации в воскресенье, 24 сентября, одновременно в трёх городах страны: Анений-Ной, Бэлць и Кахуле. Участники приняли резолюцию и постановили начать кампанию по сбору подписей за переход Республики Молдова от парламентской республики к президентской. Они также потребовали, чтобы президенту страны были предоставлены более широкие полномочия, включая право роспуска парламента, чтобы можно было организовать досрочные выборы, передаёт IPN.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный заявила, что люди вышли на протесты в трёх частях страны, потому что народ хочет поддержать инициативы президента. „Мы хотим, чтобы президент имел полномочия распускать парламент. Мы с Вами хотим президентскую республику. Мы пройдём от дома к дому и спросим людей, поддерживают ли они президента Республики Молдова, и я думаю, что ответ будет одним и тем же – да. Мы должны выступить против тех, кто желает ликвидировать Республику Молдова”, - сказала Зинаида Гречаный.

Председатель фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебан сообщил о том, что партия намерена собрать подписи свыше 70% граждан страны, обладающих правом голоса, в поддержку перехода к президентской республике. По его словам, Молдова, будучи маленькой страной, должна дружить со всеми государствами, а то, что власти пытаются дестабилизировать отношения с Россией, в то время как президент стремится их восстановить, является ошибкой. „Предлагаю выразить поддержку нашему президенту, и давайте поддержим его в переходе к президентской республике”, - призвал протестующих Ион Чебан с трибуны в Анений-Ной.

„Сегодня, 24 сентября, люди должны были сказать на референдуме, согласны ли они с сокращением количества депутатов, они должны были высказаться за отмену закона, возложившего возврат миллиарда на карманы населения. Они нам это запретили, но этот референдум всё равно состоится – на досрочных выборах”, - заявил депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

Выступая с трибуны в Кахуле, депутат из фракции ПСРМ Владимир Цуркан заявил, что эти митинги являются, прежде всего, протестом, но также акциями в поддержку президента и предупреждением нынешним властям. „Мы пришли, чтобы выразить не только беспокойство, но и озабоченность происходящим сегодня в нашей республике. Мы требуем референдума, потому что это – единственное решение, позволяющее народу принять участие в руководстве государством”, - пояснил Владимир Цуркан.

По словам социалистов, в случае попыток отстранения от должности президента страны или силового разрешения приднестровского конфликта, если глава государства созовёт Великое национальное собрание, они ответят на его призыв и соберутся в центре Кишинёва „для окончательного спасения страны от антинародного и антигосударственного режима”.