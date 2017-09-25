На некоторых столичных перекрестках разрешили двигаться прямо на красный

К зеленым стрелкам налево и направо водители уже давно привыкли и даже научились ими пользоваться. А вот на подобные указатели «прямо» пока смотрят с недоумением. Расскажем подробно что это и на каком законе основано.

Про тонкости зеленой стрелки мы очень обстоятельно писали еще несколько лет назад. И вот, пару дней назад, на столичных перекрестках появились подобные таблички «прямо», сообщает lifehack.md

Для нежелающих читать дальше сразу скажем, что действие подобной стрелки аналогично тому, к которому мы привыкли — она разрешает вам проехать прямо даже на красный свет, при этом вы обязаны остановиться и пропустить все транспортные средства и пешеходов, двигающихся на зеленый.

Как удалось выяснить, этот знак был утвержден в изменениях к ПДД РМ, которые вступили в силу 30.06.2017.

Подобные зеленые стрелки устанавливаются на Т-образных перекрестках, на которых нет примыкающей дороги справа. На данный момент зеленая стрелка «прямо» была замечена на перекрестках Албишоара/Александри, Албишоара/Пушкина, Стере/Щусева, Киевской/Владимиреску, Димо/Сахарова и других.